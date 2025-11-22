Femke Kok is opgelucht na haar allereerste zege ooit op de 1000 meter bij een World Cup. De schaatsster had een bijzondere week achter de rug en moest er daardoor weer even wennen. "Ik ben extra blij dat dat is gelukt", vertelde ze opgelucht na haar zege, waarna ze haar Nederlandse collega's een compliment gaf.

"Deze had ik nog niet, dus dat is een mooie toevoeging", lacht de 25-jarige Kok na afloop van haar zege in Calgary bij de NOS. "Natuurlijk helpt het wel als je vorige week goed hebt gereden, dus zit je wel een beetje in een positieve flow."

'Aparte week'

"Het was natuurlijk wel een beetje een aparte week", ging Kok verder, nadat ze heel wat aandacht kreeg na haar wereldrecord (36,09) op de 500 meter. "Ik moest er weer even in komen, dus ik ben extra blij dat dat is gelukt."

Vorige week was Kok niet helemaal tevreden met haar uitslag op de 1000 meter. "Toen merkte ik dat het geen vlekkeloze rit was", legde ze uit. "Dus ik wilde het vandaag beter uitvoeren. Ik had iets meer ontspanning. Ik had wel een aparte kruising, want ik dacht dat mijn tegenstander voorlangs zou gaan. Dat deed ze niet, dus het was een beetje rommelig, maar toen ik over de finish kwam zag ik dat het een pr was, dus dat is mooi meegenomen."

Oranje podium

Wanneer de NOS-verslaggever Kok voorlegt dat een volledig Nederlands podium nog niet eerder is voorgekomen op deze afstand, antwoordt Kok nuchter: "Nee? Nou, dan is dat bijzonder."

'Zitten er lekker in'

"Dat zegt dat de Nederlandse dames er lekker in zitten, denk ik", vervolgt ze. Toch benadrukt Kok dat het richting de Olympische Winterspelen "spannend blijft", waarbij ze onder anderen verwijst naar Miho Takagi, van wie ze verwacht dat die ook nog gaat pieken. Tot slot spreekt Kok haar complimenten uit voor Isabel Grevelt, die tweede werd en ook een persoonlijk record vestigde. Marrit Fledderus completeerde met een derde plek het Nederlandse podium.

Jutta Leerdam viel met een vierde plaats net buiten de prijzen. Zij won vorige week nog wel de 1000 meter in Salt Lake City. De topschaatsster kampt in Calgary echter met griep, waardoor ze niet optimaal kan presteren.

