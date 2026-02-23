Marijke Groenewoud werd na haar gouden plak op de mass start ten huwelijk gevraagd door haar vriend in de ijshal van Milaan. De Nederlandse schaatsster was echter niet de enige die die verrassing kreeg. Ook haar Belgische collega Isabelle van Elst kreeg een aanzoek.

Groenewoud kreeg de verrassing afgelopen zaterdag. Ze won met overmacht een gouden medaille op de mass start, waardoor ze voor het eerst op het hoogste treetje van het podium mocht staan tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Na de medailleceremonie mocht Groenewoud eindelijk haar familie en haar vriend Mike Dogterom. Hij besloot direct toen ze aankwam op één knie te gaan en haar ten huwelijk te vragen. Groenewoud zei gelukkig 'ja', waardoor het stel nu verloofd is.

Isabelle van Elst

Voor Isabelle van Elst was de laatste dag van de Olympische Winterspelen er ook één om nooit te vergeten. De Belgische schaatsster zou een onderdeel van de sluitingsceremonie in Verona bijwonen, maar ook zij werd eerst in het centrum van Milaan nog verrast door haar vriend Merwin. Hij besloot Van Elst ten huwelijk te vragen en ook zei gaf het antwoord 'ja'. "Natuurlijk heb ik ja gezegd. Wij zijn verloofd", plaatst ze bij een foto in het centrum van de Italiaanse modestad.

Van Elst reed tijdens de Olympische Winterspelen de 1000 en 1500 meter namens België. Op beide onderdelen kwam ze niet verder dan de twintigste plaats. Ook werd ze met het Belgische team zesde op de ploegenachtervolging. Van Elst komt uit voor België, maar de 27-jarige schaatsster werd geboren in het Nederlandse Bennebroek. Na het WK sprint in 2022 werd Van Elst uit de sprintselectie van het Nederlandse team gezet, waarna ze besloot om voor België te rijden. Haar moeder komt daar vandaan en ze dacht bij de Belgen meer kans op succes te hebben.

Onder de post van Van Elst reageren veel collega's met lieve berichten voor de schaatsster. Zo wordt ze gefeliciteerd door hockeyer Thijs van Dam, schaatsster Michelle de Jong en voormalig olympisch kampioene Esmee Visser.