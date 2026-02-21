Nadat topschaatsster Marijke Groenewoud zaterdag bij de olympische mass start de concurrentie veroverde, werd zij op haar beurt overrompeld door haar vriend Mike Dogterom. De wielrenner vroeg haar na haar gouden race ten huwelijk. Ze zei 'ja', al lijkt een klunzige actie van Groenewoud eerder op 'nee'.

De 27-jarige regerend wereldkampioene bleef in het Milano Speed Skating Stadium in de sprint Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten voor. Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging.

'De ring was bijna weg'

Bij de NOS vertelde ze in Studio Olimpico dat ze niet zo voorzichtig is omgesprongen met de zilveren ring die ze kreeg. "Dat was heel stom", legt ze uit. "Ik was bij de dopingcontrole en daar was ik mijn handen aan het wassen en droog aan het maken. Met het doekje heb ik mijn ring in de prullenbak gegooid. Ik dacht: shit, mijn ring is weg. Maar ik heb hem weer."

In een video van TeamNL vertelt ze het ook: "De ring was bijna weg. Bij het handen wassen had ik een papiertje gepakt. En de ring was in de prullenbak gevallen." De schrik is inmiddels weg en de ring is weer terug. "Nu eerst even eten en dan gaan we los", zo vertelt de kerverse olympisch kampioene.

Mike Dogterom

Dogterom is een amateurrenner die het tot prof wil schoppen. Hij werd vorig jaar al Nederlands kampioen voor rijders zonder contract. In dat kader zit hij in de eerste weken van de Spelen in Calpe, waar hij traint op de fiets. Dat schema zat in de weg voor een bezoek aan zijn vriendin Groenewoud in Milaan, maar tegen het einde kon hij toch komen. En dus met romantische plannen: hij kwam met het aanzoek in zijn hoofd.

"Ik zag allemaal artikelen omdat ik in een interview had gezegd dat hij er niet zou zijn. Maar het lukt nu toch wel", deelde Groenewoud verheugd mee in de NOS Schaatspodcast. "Hij wil graag hogerop in het wielrennen, dus hij is daar mee bezig. Maar het komt nu toch wel uit dat hij naar Milaan kan komen om te kijken. Hij heeft het daar in Calpe ook leuk, in een groot huis met vrienden. Dat is ook wel echt heel leuk."



