De nog korte relatie tussen gouden shorttracker Friso Emons en kunstschaatsster Niki Wories staat bol van de ups en downs. De twee leerden elkaar vlak voor de olympische cyclus voor de Winterspelen in Milaan begon kennen. De één mocht wel naar Milaan en de ander niet. Emons en Wories vertellen over hoe hun relatie aanvoelt.

"We weten niet beter dan dat onze relatie om de Spelen draait. De ups en downs die je als persoon dan hebt, voel je als partner ook. Zo leef je twee carrières tegelijk", zegt Emons (27) in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij ging wél naar de Spelen en won zelfs goud met de mannen-relayploeg, onder aanvoering van de gebroerders Jens en Melle van 't Wout. Kunstschaatsster Wories (29) ging niet, al wist ze dat ook heel lang van tevoren al.

Toch verraste Wories Emons op de laatste dagen van de Spelen met een bliksembezoek aan haar vriend in Milaan. "Ik merkte dat ik toen alle focus op Friso wilde leggen. Mijn seizoen heeft in het teken gestaan van zijn olympische aanloop. Je bent zelf ook topsporter, dus dat is dubbel. Je moet eigenlijk egoïstisch zijn, maar ik vond dat lastig."

'Heel knap, mooi en lief van haar'

Emons waardeert die instelling van zijn vriendin heel erg. "Ik ben heel dankbaar voor hoe Niki daarmee is omgegaan. Ze had het ook níét kunnen accepteren, maar ze heeft het omarmd en me gesteund. Heel knap, mooi en lief van haar." Maar makkelijk was dat niet voor Wories. Ze kreeg door de olympische cyclus van haar vriend nauwelijks quality-time.

'Ik heb dat geaccepteerd'

"Bedenk wat je normaal gesproken doet aan het begin van een relatie", zegt Wories. "Veel leuke dingen doen, uit eten gaan. Dat is bij ons nooit het geval geweest. Ik heb dat geaccepteerd. Want het was heel duidelijk wat het belangrijkste was in zijn leven en daar heb ik ook veel respect voor. Hij wil iets écht en doet daar alles aan. En het is niet dat Friso mij totaal geen aandacht heeft gegeven. Hij heeft gedaan wat hij kon."

Geen vakantie samen

Door een operatie na de Olympische Spelen bij Emons kunnen de twee nog niet samen op vakantie. Dat bijzondere moment moeten ze dus nog even uitstellen. Emons kijkt weleens met een beetje jaloezie naar zijn collega-shorttrackers Jens van 't Wout, Zoë Deltrap, Melle van 't Wout en Selma Poutsma. Zij hebben een relatie met elkaar en zien elkaar dus een groot deel van de tijd.

'We begrijpen elkaar'

"Ik wil niet voor anderen spreken, maar het lijkt me makkelijker als je met je partner overal naartoe reist. Als ik thuis ben, heeft Niki weer een wedstrijd en is zij weer weg. Dat is een andere dynamiek. Maar tegelijkertijd begrijpen we elkaar."