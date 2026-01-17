Ireen Wüst en Paulien van Deutekom waren goede vriendinnen, ook buiten het schaatsen. Op 2 januari 2019 overleed voormalig wereldkampioene Van Deutekom op veel te jonge leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Inmiddels is er een stichting opgericht die geld inzamelt voor onderzoek naar de ziekte.

De twee waren erg goede vriendinnen en teamgenoten. De vriendschap begon in 2005 en werd heel hecht. Het overlijden kwam dan ook hard aan bij meervoudig olympisch kampioene Wüst. Samen behoren ze tot de vriendinnengroep Team Nuyt, die ontstond tijdens een ski-uitje. Ze dragen allemaal een gouden vriendschapsring om hun middelvinger, als teken naar de ziekte.

Onderzoek naar longkanker

Samen richtte Team Nuyt de Paulien van Deutekom Foundation op, om geld in te zamelen voor onderzoek naar longkanker. In 2019 werd als gevolg daarvan de PAULIEN-studie gestart in het Amsterdam UMC. "In totaal is er 350.000 euro opgehaald", zegt Els Moeke van Team Nuyt in een video die door Wüst op haar Instagram-story is gedeeld. Ook wordt uitgelegd wat het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.

De studie ging over het effect van de toevoeging van chemotherapie aan de behandeling met immunotherapie voor patiënten met niet-kleincellige longkanker.

Overlijden Van Deutekom

Van Deutekom was tussen 1998 en 2012 actief op het hoogste niveau van het schaatsen. In 2005 reed ze in het Canadese Calgary naar een Nederlands record om de 1500 meter, om hem vervolgens kwijt te raken aan Wüst. Een jaar later deed ze mee aan de Olympische Spelen, waar ze niet in de buurt kwam van de medailles. Haar grootste succes was in 2008, toen ze de WK allround won. In 2012 stopte ze, waarna ze analiste werd.

In de zomer van 2019 werd longkanker vastgesteld. "Het was net alsof ik in een hele slechte film zat...", zei Wüst over de ziekte van Van Deutekom. Een half jaar later overleed de schaatskampioene aan de gevolgen van longkanker. "Ik was mijn beste vriendin veel te jong kwijtgeraakt en het verdriet was intens. Ik wist niet dat verdriet zo'n pijn kon doen en het is veruit het zwaarste wat ik in m'n leven heb meegemaakt."