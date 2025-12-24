Kjeld Nuis bezit drie olympische medailles. In 2018 won hij de 1000 én 1500 meter, maar vier jaar later in Beijing had hij maar één kans. Na veel tranen was het schaatsicoon Ireen Wüst die hem tot kalmte maande. "Die finish van mij is wel de beste."

Nuis meldde zich in 2009 voor zijn eerste jaar tussen de profs. "Dat was een heel gek jaar. Iedereen zat in voorbereiding op Vancouver, dus ik kwam in een olympisch jaar bij dat team. Iedereen had het over het OKT, ik wist niet eens waar dat voor stond. Toen werd ik derde, ik zou eigenlijk naar de Spelen mogen, maar toen had je nog beschermde statussen", verklaart Nuis. Simon Kuipers en Jan Bos gingen in zijn plaats.

In de jaren die volgde rook Nuis voorzichtig aan het succes, maar het grote goud ontbrak nog op zijn palmares. Wel werd hij tweede op de 1000 meter bij de WK afstanden van 2011 achter de legendarische Shani Davis. "Een titel liet echt op zich wachten, omdat ik het op het moment suprême echt heel spannend vond."

'Het heeft me veel pijn gedaan'

Nuis leerde er naar eigen zeggen van 'door heel vaak op zijn bek te gaan'. Zo greep hij naast de Spelen van 2014 in Sochi omdat hij voor het OKT ziek werd. "En dan ga je niet, zo werkt dat in Nederland", zegt Nuis in zijn documentaire Door het Vuur. "Het heeft me heel veel pijn gedaan, maar ook heel veel motivatie gegeven om het aan te pakken."

Succesvolle ommekeer

Met succes, want in 2018 werd Nuis olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter. Pyeongchang omschrijft hij als 'heerlijk' en 'echt super mooi'. "Ik had het jaar daarvoor op die baan al mijn eerste twee wereldtitels gewonnen. Je komt dan terug naar iets waar je al gewonnen hebt. Sommige teamgenoten zeiden tegen mij: 'Jij zat zó in je zone daar, we merkten al dat je ging winnen'. En toen won ik ze weer allebei."

Daardoor maakte Nuis mee hoe gróót de Spelen zijn. "Ik moest door een doolhof van pers. Dat vond ik zó vet, ik vind dat heerlijk."

Tranendal vier jaar later

Maar dat topsport ontzettend hard is, merkte Nuis later. Hij reed op het OKT voor de Spelen van Beijing precies dezelfde tijd als vier jaar eerder op de 1000 meter. Toen won hij met een seconde verschil, nu greep hij naast een ticket. "Ik heb die nacht alleen maar gejankt. Na de wedstrijd, in het stadion. Ik kon niet slapen, ik raakte zo in paniek", blikt hij nu terug.

Van schaatsicoon Ireen Wüst kreeg Nuis welgemeend advies voor de 1500 meter een dag later. "Hij is superemotioneel, soms zit dat in de weg. Dus hij moet gewoon zijn koppie erbij houden en zijn ding doen", vertelt Wüst in de docu. "Toen heb ik met twee uurtjes slaap - ik had geen tranen meer over - het gewoon geflikt", zegt Nuis over kwalificatie voor de 1500 meter in Beijing.

Wüst als mentor voor Nuis

Nuis had veel aan Wüst in Beijing. Nederlands succesvolste winterolympiër was toen bezig aan haar laatste jaar als prof. "Zij had ook maar één kans, dat vond ik zo vet dat zij dat flikte. Echt krankzinnig", complimenteert Nuis zijn toenmalig teamgenote. Nuis moest de dag erna. "Ik zei dat hij gewoon zijn ding moest doen", aldus Wüst. "En ik had gezegd dat hij, wat er ook gebeurde, met twee armen op zijn rug over de finish moest rijden."

En zo geschiedde. Die tip bracht Nuis zijn derde olympische titel. "Daar kreeg ik veel energie van, echt heel vet. En omdat ze zo kalm bleef, daar heb ik ook echt aan gedacht. Die finish van mij is wel de beste (ooit, red.)", vindt Nuis.

Milaan 2026?

Nuis moet zich op het volgende OKT, dat vrijdag start, nog maar zien te plaatsen, maar Wüst durft alvast vooruit te kijken. "Ik heb alle vertrouwen dat hij zich gaat plaatsen voor Milaan, ook daar kan echt alles gebeuren. Ik zie hem zomaar weer goud winnen op de 1500 meter", voorspelt ze.

Nuis weet in ieder geval dat het zijn laatste kans is, de Spelen van 2030 zijn niet meer aan hem besteed. "Als we op de Spelen zijn, dan zit er maar één ding doen: ik ga er van genieten. Hopelijk in een hele mooie rit naar… (laat een stilte vallen, red.) een plak. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen."

