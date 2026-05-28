Nederlandse schaatser Patrick Roest behoorde jaren tot de top, maar de laatste tijd kampt hij met medisch ongemak. Hij gooit komend seizoen het roer om, in de hoop zijn oude niveau te halen. "Dat getuigt echt van doorzettingsvermogen."

Roest reed in maart 2024 zijn laatste internationale wedstrijd. Daarna kwam er een hoop ellende af op de meervoudig wereldkampioen: een ontsteken verstandskies, een rugblessure en 'zwabbervoet'. Hij liep afgelopen seizoen ook de Olympische Spelen mis. Toch gooit hij de handdoek niet in de ring.

Team Reggeborgh heeft zijn contract met een jaar verlengd en biedt de 30-jarige een nieuw trainingsplan. Hij zal vaker individueel trainen en meer tijd doorbrengen op zijn boerderij met zijn familie. Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As zijn onder de indruk van dat plan.

Inhaalslag

Toch denkt Van As niet dat hij zijn weg terug zal vinden naar de top. "Ik gun hem het allerbeste, want deze jongen heeft ongelooflijk veel talent en heeft natuurlijk al zoveel gewonnen", benadrukt de ex-tophockeyster in de Sportnieuws.nl-podcast. "Alleen hij heeft al twee hele moeilijke seizoenen gehad."

"Als je twee seizoenen al niet zo goed hebt geschaatst en de rest wel... De top, dat niveau is gewoon echt hoog", zegt Van As. "Dan heb je gewoon echt een hele grote inhaalslag te maken."

'Dat is funest'

Het afgelopen jaar heeft hij nog niet veel positieve ontwikkeling laten zien. Analisten Mark Tuitert en Erben Wennemars constateerden zelfs dat Roest kampte met 'zwabbervoet', een mysterieuze schaatsziekte. "Dat is funest. Dan kan je je schaatsen wel aan de wilgen hangen, maar hij gaat er nog voor en dat vind ik wel mooi."

"Dat getuigt echt van doorzettingsvermogen en wil", vervolgt Van As. "Hij wil in ieder geval niet zo afscheid nemen. En ik vind het ook wel mooi dat zijn sponsor het contract nog met een jaar verlengd heeft."

"De vraag is natuurlijk gaat dat zijn vruchten afwerpen als je zo gaat trainen?", doelt Van As op de nieuwe aanpak van de schaatser. Trainer Robin Derks denkt van wel. "Ik denk dat het een goede keuze is voor Patrick om buiten de gebaande paden te gaan", zei hij.

Plezier

Hoog hoopt vooral dat Roest weer plezier krijgt in de sport. "Want als je drie jaar lang loopt te kwakkelen en te kloten met je gezondheid. Ja, dat is dan sta je ook niet met plezier op de baan", zegt zij.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de 'nieuwe baan' van Sven Kramer, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte.

