Irene Schouten slaat NK allround over en maakt bekend wanneer ze haar laatste wedstrijd rijdt

Irene Schouten maakte eerder deze week bekend na dit seizoen te stoppen en nu blijkt dat ze haar laatste wedstrijd op de langebaan al heeft gereden. De schaatsster slaat de NK allround van komend weekend over en dat betekent dat ze ook op de WK niet in actie komt.

Schouten rijdt nog maar één race en dat is de finale van de Marathon Cup in Leeuwarden op 3 maart. Ze laat de NK allround van komend weekend aan zich voorbijgaan. De 31-jarige schaatster pakte afgelopen weekend nog drie wereldtitels bij de WK afstanden in het Canadese Calgary, waarvan haar goud op de massastart het meest tot de verbeelding sprak.

"Na lange en intensieve weken in Noord-Amerika met een bijna perfect WK als mooie afsluiter kies ik er nu voor om lekker thuis te zijn", zegt Schouten tegen de NOS. Ze doet dus niet mee aan de NK allround van komend weekend.

Op de NK zijn startbewijzen voor het WK in het Duitse Inzell te verdienen en dus is het ook meteen zeker dat Schouten dat toernooi ook niet gaat rijden. Ze werd in 2022 wereldkampioen allround en is dus de titelhouder.

Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verrast de wereld met plotseling afscheid Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

Schok door de schaatswereld

Schouten verraste maandag de hele schaatswereld door na de WK afstanden haar afscheid als schaatster aan te kondigen. Dat terwijl ze drie gouden en een zilveren medaille had gepakt in Calgary en dus nog altijd op de topniveau rijdt. Ze had wel genoeg van het leven als topsporter: "Na vijftien jaar wil ik andere dingen. Ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen."

Schouten was in 2022 de 'Koningin van de Spelen' met drie gouden medailles in Peking. Ze won de massastart, de 3000 meter en de 5000 meter. Ook won ze dat jaar dus het WK allround en ze werd later uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.