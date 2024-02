Irene Schouten wil nu een naaicursus en handballen met vriendinnen: 'Dáár kijk ik naar uit'

Wat nu? Die vraag hangt niet alleen boven het hoofd van Irene Schouten nu ze gestopt is met schaatsen, maar ook al haar fans zijn benieuwd wat de 31-jarige uittredend olympisch- en wereldkampioen nu gaat doen.

Ze ziet wel wat er op haar pad komt, maar toch kan ze het niet laten om alvast vooruit te kijken naar de leuke dingen die ze gepland heeft. "Natuurlijk zijn er al dagen volgepland: weekendjes weg, wintersport, dat is allemaal wel gepland. Ik merk ook gewoon dat ik heel veel dingen aan het plannen ben. Dat ik denk: als ik gestopt ben, ga ik dat doen, ga ik dáár naartoe. Een naaicursus, op handbal met vriendinnen. Dat soort dingen. Ik kijk bijna nog meer uit naar die dingen dan naar een schaatswedstrijd winnen", zegt ze in gesprek met het AD.

'Heel kleine kans'

Eerst de kortere termijn. Ze landt bijvoorbeeld dinsdag in Nederland. Daar wacht haar waarschijnlijk een wervelstorm aan reacties, aan interviews, aan aandacht. Maar het NK allround en WK allround staan ook nog op het programma dit schaatsseizoen. Het NK allround is zelfs al komend weekend. Doet ze daar nog aan mee? "Dat weet ik nog niet. Een heel kleine kans. Stoppen is stoppen? Ja, maar ik kan ook zeggen: ik ga ná dit seizoen stoppen. Maar nee, wat ik zeg, heel kleine kans.”

Het schaatsen verdwijnt nu echt naar de achtergrond. Alles laten voor het schaatsen, daar is ze wel klaar mee. Ze wil meer leven. "Nee, niet meer als zombie. Ja, misschien na de kermis een week", zegt ze lachend. Wel blijft ze nog verbonden aan de ploeg, team Zaanlander van trainer Jillert Anema. Daar gaat ze aftrainen en nog wat marathons doen. Maar daarna is het echt klaar.

'Dáár kijk ik naar uit'

"Ik weet zeker dat ik dat ga missen. Maar dat ik zó veel moest opgeven - want je bent als topsporter best egoïstisch - dat stukje wil ik gewoon niet meer. Mensen zijn er jarenlang voor mij, maar als zij iets hebben, moet ik zeggen: sorry, ik ben er niet. Dat wil ik niet meer. Een normaal leven, dáár kijk ik naar uit.”