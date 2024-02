Isabel Grevelt wint NK sprint na waanzinnig gevecht op slotafstand: 'Dacht dat het niet zou lukken'

Isabel Grevelt heeft zondag in Heerenveen voor het eerst het NK sprint gewonnen. De 21-jarige schaatsster won tot twee keer toe de 1000 meter en hield op de 500 meter beide keren de schade beperkt. Grevelt mag door de winst van het NK samen met Jutta Leerdam en Femke Kok naar het WK sprint. Marrit Fledderus maakte het nog heel spannend op de slotafstand, maar werd tweede. Dione Voskamp pakte het brons.

Grevelt begon de zondag als klassementsleider, maar Fledderus won de 500 meter en verkleinde het gat. De verwachting was dat Grevelt, die zaterdag de 1000 meter had gewonnen, toch de winst over de streep zou trekken. Ze had een marge van 0,22 seconden.

Fledderus reed op de afsluitende 1500 meter met 1.15,08 echter bijna anderhalve seconde sneller dan op de zaterdag en dus moest Grevelt aan de bak. Ze had met de laatste ronde voor de boeg een achterstand van ruim een halve seconde, maar maakte alles goed in de slotronde en won zelfs de afstand met een tijd van 1.15,06.

Zenuwachtig

Grevelt liet bij de NOS weten dat ze het somber in zag na de rit van Fledderus: "Ik had het niet meer verwacht." Dat gevoel bleef hangen tijdens de rit: "Ik dacht dat het niet zou lukken, maar wist ook dat ik een goede laatste ronde kon rijden." Die slotronde was uiteindelijk de sleutel tot het goud.

Grevelt rijdt op dit moment voor Gewest Friesland en dus niet bij een groot commercieel team. Daar wil ze wel naartoe na dit jaar: "Ik heb het mooi gehad hier en geleerd hoe je jezelf blijft als je ouder wordt, maar het is tijd om mijn vleugels uit te slaan en het echte volwassen schaatsleven in te gaan."

WK sprint

Femke Kok en titelverdedigster Jutta Leerdam waren niet van de partij in Thialf. Beide vrouwen waren al geplaatst voor het WK en besloten het NK over te slaan. Grevelt krijgt ook een ticket voor het WK, dat van 8 tot en met 10 maart wordt gehouden in het Duitse Inzell.