Italiaanse topschaatsster Francesca Lollobrigida heeft prachtige prestatie geleverd op de Olympische Spelen in Milaan. Ze reed op de 3000 meter een nationaal en olympisch record. Dat werd met luid gejuich ontvangen in eigen land.

Lollobrigida gaf alles wat ze had en kwam in een tijd van 3:54.28 over de finish. Tot dusver was dat de snelste tijd, maar topfavorieten Marijke Groenewoud, Ragne Wiklund en Joy Beune moesten toen nog in actie komen. Die toppers konden echter ook niet tippen aan de rit van de Italiaanse.

Lollobrigida stond in 2022 nog op de Olympische Winterspelen in Peking. Ze won er zilver op de 3000 meter en brons op de massastart. In datzelfde jaar werd ze zwanger en nam ze even afstand van het schaatsen.

Zoontje Tommaso

Ze beviel van haar zoontje Tommaso in mei 2023 en het seizoen dat daarop volgde begaf ze zich toch weer op het ijs, met veel succes. Vorig seizoen bekroonde ze namelijk met een wereldtitel. Ze pakte het goud op de 5000 meter tijdens het WK afstanden in Hamar en werd de eerste Italiaanse wereldkampioene ooit.

Haar zoon was ook aanwezig in de olympische schaatshal, al leek Tommaso nog niet helemaal te beseffen wat zijn moeder zaterdag gepresteerd heeft. Hij werd snel naar zijn moeder gebracht om de titel met haar te vieren. En de Italiaanse had nog iets te vieren zaterdag. Ze werd namelijk 35 jaar oud op 7 februari.

Bron: Eurosport/HBO Max

De Italiaanse fans in Milaan hadden wel meteen door hoe indrukwekkend de tijd van Lollobrigidia was. Er steeg dan ook al luid gejuich op in de ijshal na het nationale en olympische record de topschaatsster.