De Olympische Spelen zijn voor Nederland nu ook echt van start gegaan. Zaterdag begon de 3000 meter met drie Nederlandse atleten. Die krijgen te maken met een nieuwe gadget, dat achter ze aan zoeft. Schaatslegendes Ireen Wüst en Irene Schouten spreken hun ongenoegen uit.

Wat opvalt in het Milano Speed Skating Stadium is dat er een drone de schaatssters achtervolgt. Bij wereldbekers, nationale-, Europese of wereldkampioenschappen was die er nog niet. "Die schaatsers hier moeten hun ding doen met een noviteit", merkt presentator Henry Schut bij de NOS op, vlak voor de start van de 3000 meter.

"Zij worden letterlijk achtervolgt door een drone. Die hoor je ook echt en zit je op de hielen. Het levert waarschijnlijk schitterende beelden op, maar wat vinden jullie hier van?", wil hij van de schaatslegendes weten. Wüst noemt het in eerste instantie "verschrikkelijk".

'Ik vind het zó raar'

"Ik zou het echt, echt, écht niet chill vinden", reageert Schouten. "Het zorgt voor afleiding, denk ik", voegt ze eraan toe. Dan neemt Wüst het stokje over. Die is een stuk meer uitgesproken. "Ik vind het zó raar. Ik denk dat het fantastische beelden zijn, alleen niet beginnen met een Olympische Spelen. Doe dat dan met een wereldbeker of WK", is ze kritisch.

"Die rijders hebben er nog nooit mee te maken gehad, en dan krijg je dat nu ineens op de Olympische Spelen. Ik vind dat voor de atleten niet te doen", stelt ze.

Olympisch kampioenen op 3000 meter

Wüst en Schouten weten waar ze over spreken. Ze hij hebben de nodige races gereden op de 3000 meter - en gewonnen. Wat heet. Schouten werd in 2022 op de Spelen van Peking olympisch kampioen. Zij krijgt in Milaan dus een opvolgster. Wüst heeft twee olympische titels (2006 en 2014) op deze afstand.