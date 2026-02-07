TeamNL kent een valse start op de Olympische Winterspelen in Milaan. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn gingen op jacht naar succes op de 3000 meter, maar thuisfavoriet Francesca Lollobrigida verraste vriend en vijand met olympisch goud. De Nederlandse schaatssters vielen allemaal buiten de podiumplaatsen.

Merel Conijn mocht het spits afbijten voor TeamNL in Milaan. Al snel bleek haar tijd niet genoeg voor eremetaal. Zelf rekende Conijn er al niet op dat haar tijd genoeg zou zijn voor een medaille, zo zei ze na afloop. De spanning zat er vooraf flink in bij de Nederlandse. Haar focus gaat nu op de 5000 meter.

Olympisch record voor thuisfavoriet

De Italiaanse Lollobrigida verbaasde vervolgens iedereen in Milaan met een olympisch record (3:54.28). Voor Beune, Ragne Wiklund en Groenewoud was de opdracht vervolgens loodzwaar. Uiteindelijk beten ze zich alledrie stuk op de tijd van Lollobrigida, die nota bene haar 35e verjaardag vierde.

Wiklund tegen Groenewoud

Topfavoriet Ragne Wiklund klopte in een onderling duel Groenewoud. Ze kwam uiteindelijk niet in de buurt van de tijd van Lollobrigida. De Noorse topfavoriet moest genoegen nemen met een zilveren medaille.

In de laatste rit hoopte Beune uiteindelijk tegen beter weten in nog op een Nederlandse stunt. Ze schaatste naar de vierde tijd, achter de Canadese Valérie Maltais die het brons pakte. Nederland bleef op de eerst dag van de Winterspelen met lege handen achter. En dat zullen weinig mensen vooraf verwacht hebben.

Pijnlijk besluit Martina Sablikova

Vlak voor de start van de 3000 meter meldde schaatsster Martina Sablikova nog pijnlijk nieuws. De 38-jarige Tsjechische kon niet starten wegens ziekte. Sablikova zou in de zesde rit rijden tegen de Duitse Josie Hofmann. Sablikova won olympisch goud op de 3000 meter bij de Spelen van Vancouver in 2010. Ook kroonde ze twee keer tot kampioene op de 5000 meter bij de Olympische Winterspelen.