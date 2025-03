Jake Paul krijgt speciale behandeling voor WK afstanden, vriendin Jutta Leerdam geeft dringend advies

Jake Paul is niet alleen door zijn vriendin Jutta Leerdam, maar ook door schaatsbond ISU uitgenodigd om bij de WK afstanden aanwezig te zijn. De Amerikaanse bokser en influencer is een officiële gast in het Noorse Hamar en Leerdam snapt die keuze wel.

De 26-jarige topschaatsster sprak met De Telegraaf over de uitnodiging van de ISU. "Volgens mij vinden ze hem bij de ISU wel interessant omdat hij super goed is in dingen vermarkten. Ze kunnen vast iets van hem leren. Dat is goed voor de sport." Leerdam is van mening dat de schaatsbond er goed aan doet om met hem te praten over een volgende stap, omdat hij het boksen ook weer booming heeft gemaakt.

Paul organiseert miljoenengevechten, zoals afgelopen november tegen Mike Tyson. Het was het eerste boksgevecht dat live werd uitgezonden op Netflix. De servers van de streamingsdienst kraakten aan alle kanten door het vele bezoek dat op het gevecht afkwam.

Iedereen juicht voor Leerdam

ISU-voorzitter Jae-youl Kim is fan van Paul én Leerdam. "Ik denk dat ze bij de ISU wel inzien wat ik voor de sport beteken. Dat ze dat waarderen vind ik sowieso fijn. Dat ze zich willen door ontwikkelen is ook goed voor de sport. Ze hebben een nieuwe impuls nodig."

Leerdam wil nog wel even benadrukken dat Paul sowieso was gekomen. "Mijn hele familie is er ook." De 28-jarige Paul zal zijn vriendin op drie onderdelen in actie zien: op donderdag op de teamsprint, een dag later op de 500 meter en op zaterdag nog haar favoriete afstand, de 1000 meter.

Realityshow

Leerdam is binnenkort ook op een compleet andere manier te zien. Pas geleden maakten de gebroeders Jake en Logan Paul bekend een eigen realityshow te krijgen op HBO Max. In de serie krijgen ook hun ouders én hun vriendinnen een belangrijke rol. Leerdam werd aangekondigd als 'de olympische vriendin'.

Zij heeft als grote doel om op de Olympische Winterspelen van 2026 een gouden medaille te pakken op de 1000 meter. In 2022 moest ze genoegen nemen met zilver achter Miho Takagi. De Japanse won dit seizoen ook vijf van de zes races op dat onderdeel bij de World Cup. Maar Leerdam liet zich op het juiste moment zien: de Nederlandse won bij de laatste wereldbeker in Thialf de kilometer.