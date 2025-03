Programma WK afstanden bekend: Jutta Leerdam drie keer in actie, Joy Beune als eerste op het ijs in Hamar

De topschaatsers hebben nog maar één doel voor ogen dit seizoen en dat is ook meteen het hoogtepunt van hun jaar: de WK afstanden. Het Noorse Hamar is van 13 tot en met 16 maart het decor van de wereldkampioenschappen. Lees hier wanneer én op welke afstanden de Nederlandse schaatsers in actie komen.

De organisatie heeft voor een lekker symmetrisch schema gekozen voor de WK afstanden. Elke dag worden er vier afstanden gereden. De teamonderdelen worden al op de donderdag en vrijdag verreden. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Ragne Wiklund moeten er meteen op de eerste dag al staan.

3000 meter

Na de openingsceremonie, die op donderdag 13 maart om 17.37 uur begint, is het 's avonds als eerste namelijk de beurt aan de vrouwen op de 3000 meter. De Noorse Wiklund is voor eigen publiek favoriet voor die afstand. Ze won het wereldbekerklassement over de lange afstanden en won op de EK allround ook al de 3000 meter. Maar met Beune en Groenewoud heeft Nederland twee sterke ijzers in het vuur voor goud.

Programma WK afstanden, dag 1

Donderdag 13 maart

18.00 uur: 3000 meter vrouwen (Marijke Groenewoud, Joy Beune, Merel Conijn)

19.11 uur: 5000 meter mannen (Chris Huizinga, Beau Snellink, Jorrit Bergsma)

20.57 uur: Teamsprint vrouwen (Jutta Leerdam, Suzanne Schulting, Angel Daleman)

21.14 uur: Teamsprint mannen (Janno Botman, Jenning de Boo, Tim Prins)

Goud op ploegenachtervolging?

Waar dag 1 eindigt met een teamonderdeel, daar begint dag 2 ermee. De ploegenachtervolgingen voor mannen en vrouwen zijn op vrijdagavond 14 maart de eerste afstanden die verreden worden. Bij de vrouwen is de trein Beune - Antoinette Rijpma-De Jong - Groenewoud topfavoriet voor het goud. Bij de mannen mag er niks verwacht worden.

Femke Kok en Jenning de Boo

Maar de ogen zijn vooral gericht op de laatste twee afstanden van dag 2. Dan komen de sprinters in actie op de 500 meter. Femke Kok is bij de vrouwen topfavoriet. Bij de mannen kijkt iedereen uit naar het duel tussen Jenning de Boo, Jordan Stolz en de Kazachse sensatie Yevgeniy Koshkin.

Programma WK afstanden, dag 2

Vrijdag 14 maart

19.00 uur: Ploegenachtervolging vrouwen (Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud)

19.25 uur: Ploegenachtervolging mannen (Beau Snellink, Chris Huizinga, Marcel Bosker)

20.07 uur: 500 meter vrouwen (Femke Kok, Angel Daleman, Jutta Leerdam)

20.46 uur: 500 meter mannen (Jenning de Boo, Janno Botman, Merijn Scheperkamp)

Programma WK afstanden, dag 3

Op zaterdag 15 maart vanaf 14.00 uur jaagt Jutta Leerdam op 'haar' afstand op de wereldtitel. Op de 1000 meter heeft ze in de Japanse Miho Takagi echter een flinke concurrente. Bij de 1000 meter voor mannen is Stolz weer favoriet. De middag wordt afgesloten met de 5000 meter bij de vrouwen en de mass start bij de mannen. Is Bart Hoolwerf dan wel weer scherp?

Zaterdag 15 maart:

14.00 uur: 1000 meter vrouwen (Jutta Leerdam, Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong)

14.45 uur: 1000 meter mannen (Jenning de Boo, Joep Wennemars, Kjeld Nuis*)

15.37 uur: 5000 meter vrouwen (Merel Conijn, Sanne in 't Hof)

16.48 uur: Mass start mannen (Bart Hoolwerf, Jorrit Bergsma)



*Het is nog de vraag of Nuis de WK afstanden haalt. In een woede-uitbarsting na diskwalificatie op de 1500 meter in Thialf blesseerde hij zijn voet.

Programma WK afstanden, dag 4

Op de slotdag draait Groenewoud waarschijnlijk een dubbel programma. Zij heeft zich namelijk gekwalificeerd voor zowel de 1500 meter als de mass start. Met het laatste onderdeel worden de WK afstanden afgesloten en is ze de grote favoriet. Wat betekent dat voor haar op de 1500 meter eerder op de dag?

Zondag 16 maart:

12.00 uur: 1500 meter mannen (Kjeld Nuis, Wesly Dijs, Tim Prins)

12.56 uur: 1500 meter vrouwen (Marijke Groenewoud, Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong)

13.53 uur: 10.000 meter mannen (Chris Huizinga, Jorrit Bergsma)

15.58 uur: Mass start vrouwen (Marijke Groenewoud, Elisa Dul)