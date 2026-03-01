Niemand, zelfs Janno Botman zelf, had niet verwacht dat uitgerekend hij zich zou kronen tot Nederlands kampioen sprint. De 25-jarige schaatser van Team Reggeborgh was de constantste van vier kanshebbers in Thialf en mag zich melden in Thialf voor het toetje van het seizoen; de WK sprint. Hij moest van heel ver komen om überhaupt nu de beste te zijn en daar te staan.

Botman won zeven jaar geleden goud op de 1000 meter tijdens de WK junioren. Daarna bleef het lang en angstvallig stil rond de kersvers sprintkampioen van Nederland. Zeker de afgelopen twee jaar was het zoeken naar zijn topprestaties. Dat had zo zijn redenen. "Ik heb veel blessures gehad en kende een moeilijke tijd", zegt Botman in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. "Daar moest ik van terugvechten, zodoende was ook mijn OKT helemaal niks."

'Dat heeft me best wel wat gekost'

De Reggeborgh-schaatser, die vlak na de WK sprint 26 jaar oud wordt, was het een zwaar jaar. Een hamstringblessure in de zomer kostte zijn voorbereiding en het eerste deel van het schaatsseizoen, daarna kon hij zijn topniveau maandenlang niet aantikken. "Dat heeft me best wel wat gekost, om van terug te komen", erkent hij. "Er zat best een periode tussen het OKT en nu en dus hebben we mooie trainingsblokken kunnen draaien. Op een gegeven moment begon het te lopen en kwamen er mooie dingen uit. Net als vorig seizoen eigenlijk, toen had ik iets aan mijn slokdarm. Nu was het iets anders, maar is het wel een zelfde soort seizoen geworden."

Revanche op WK

Ook vorig jaar plaatste hij zich in het slot nog voor de WK afstanden, maar viel hij in Hamar jammerlijk. Nu wil hij dus op de WK sprint revanche nemen. "Dit betekent heel veel voor me", zegt hij over zijn gouden medaille op de NK en daarmee plaatsing voor de WK. "Ik wil revanche pakken voor vorig jaar. Ik stond op het WK in Hamar topfit en met een topgevoel aan de start, maar toen kwam ik helaas ten val. Voor mij persoonlijk is het een overwinning op mezelf als ik volgende week goed kan rijden daar."

'Oh ja, jij bent er ook nog'

Sowieso wordt het bijzonder voor Botman om in Thialf met de internationale top te kunnen strijden. Het wordt namelijk zijn eerste internationale wedstrijd van het seizoen. "Ik heb dus geen idee wat de concurrentie kan en of ze moe zijn na de Olympische Spelen. Het is heel gek, normaal trek je veel met elkaar op en nu zie je elkaar een heel jaar niet. Kom je ze straks weer tegen, zeggen ze: 'Oh ja, jij bent er ook nog'. Dat is wel grappig."

'Ik moest iets gaan winnen'

Juist daarom is het voor Botman fijn dat hij weer eens wat gepresteerd heeft na zijn jarenlange droogte sinds de WK junioren van 2019. "Dat heeft zeven jaar geduurd en dan beginnen de jaren te tellen. Niet dat ik nou zo heel oud ben, maar ik moest wel iets gaan winnen. Anders werd het een lastig verhaal, zeker met namen als Jenning de Boo en Jordan Stolz."