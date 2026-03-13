Jenning de Boo kan rustig achterover leunen nu het schaatsseizoen voorbij is. De Nederlander kroonde zich vorige week tot wereldkampioen sprint. Hij versloeg Jordan Stolz in een rechtstreeks duel. Op de Olympische Winterspelen waren de rollen omgedraaid. De Boo en Stolz halen het beste in elkaar naar boven, maar zullen waarschijnlijk niet bij elkaar over de vloer komen.

De Boo moest een groot deel van het seizoen zijn meerdere erkennen in Stolz, bijvoorbeeld op de olympische 500 en 1000 meter. Maar bij de WK sprint in Thialf heerste de boomlange Nederlandse sprinter. De Boo won drie van de vier afstanden op het mondiale sprinttoernooi en pakte met een recordaantal punten (134.670) goud.

De Boo en Stolz gaan niet ruziënd over het ijs, er is onderling veel wederzijds respect. "Het is een hartstikke sportieve gast", vertelde De Boo eerder. "Al kan ik hem niet een van mijn beste vrienden noemen. We spreken elkaar niet zo heel veel."

De Boo heeft speciaal bordje over Stolz

Toch zal Stolz zich ook niet welkom voelen bij De Boo. De Nederlander heeft namelijk een bordje aan zijn achterdeur hangen met de tekst: Verboden toegang voor Amerikaanse schaatsers. "Wie heeft dit bedacht?", wil de content creator van TeamNL lachend weten. "Die heb ik van mijn broertje gekregen voor kerst", reageert De Boo.

i Het bordje in huize De Boo. © Screenshot YouTube TeamNL

De Boo hoopt wel dat hij Stolz wat angst heeft ingeboezemd met zijn heerschappij op de WK sprint. "Ik heb hem wel eerder verslagen, het is niet zo dat het helemaal uit het niets kwam. Ik denk wel dat hij iets scherper is nu, richting mij."

Verlies tegen Joy Beune

Helemaal euforisch eindigde De Boo het jaar niet. Hij schaatste op de Zilveren Bal nog de 3000 meter - zijn eerste - tegen Joy Beune. Wat begon als grapje, eindigde in een bloedstollende strijd. In Leeuwarden ging Beune net iets rapper op het ijs.