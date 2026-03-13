De Zilveren Bal in Leeuwarden stond deze week in het teken van het duel tussen Jenning de Boo en Joy Beune op de 3000 meter. De opvallende uitdaging van de sprintspecialist tegen de wereldkampioene op deze afstand trok veel bekijks in de schaatshal. Tegelijkertijd ging er ook veel aandacht uit naar Jenning de Boo en Femke Kok, rond wie de liefdesgeruchten opnieuw oplaaiden.

Al snel ging het na afloop niet meer alleen over het schaatsen. De Boo en Kok kregen vragen over de verhalen die de laatste tijd rond hen circuleren. De sprintspecialist liet merken dat hij die signalen zelf ook meekrijgt. "Over mij en Femke? Ja, ik zie ook allemaal dingen voorbij komen. Hartstikke leuk", zei hij tegenover RTL Boulevard zonder er meer over kwijt te willen.

Meer dan teamgenoten?

Volgens Kok hoeft er echter niets achter gezocht te worden. De wereldkampioene sprint, die samen met De Boo uitkomt voor Team Reggeborgh, benadrukte dat de band tussen hen vooral als teamgenoten moet worden gezien. "We zijn gewoon hele goede teamgenoten en hebben het supergezellig met ons hele team. Als mensen daar meer van maken, moeten zij dat weten."

De Boo was daarin duidelijk. "Of Femke en ik een relatie hebben? Nee, wij hebben geen relatie. We hebben een hele goede relatie als teamgenoten", maakt hij een einde aan de geruchten. Kok gaf aan dat het logisch is dat de twee vaak samen optrekken. "We hebben het gewoon superleuk met z’n allen. Dat maakt het heel gezellig. We zijn natuurlijk veel samen omdat we dezelfde resultaten hebben", doelde ze op het samen winnen van het WK sprint afgelopen week in Thialf.

Femke Kok en Jenning de Boo hot-item

De liefdesgeruchten rond de twee topschaatsers spelen al langer. Na de WK sprint in Thialf, waar De Boo en Kok allebei goud veroverden, lag hun privéleven al nadrukkelijk al onder een vergrootglas. De twee maakten toen openlijk duidelijk dat ze allebei nog single zijn, wat de speculaties onder fans verder aanwakkerde.

De Boo kreeg destijds zelfs de vraag of hij en Kok niet eens samen op date moesten. "Dat gaat niet zo snel gebeuren, denk ik. We matchen wel lekker hè? Zeker", reageerde hij lachend tegenover Shownieuws. Tegelijkertijd benadrukte hij dat hun band vooral voortkomt uit het feit dat ze al lange tijd ploeggenoten zijn. "We zitten al heel lang samen in het team en zijn gewoon supergoede teamgenoten."

Duel tussen Joy Beune en Jenning de Boo voltreffer

De Boo ging in Leeuwarden de uitdaging aan om het op de 3000 meter op te nemen tegen Beune, een afstand die normaal gesproken niet tot zijn programma behoort. De sprinter begon sterk en lag halverwege nog duidelijk voor, maar moest in de slotfase buigen toen zijn benen volliepen. Beune kwam hard dichterbij en reed hem in de laatste bocht alsnog voorbij, waardoor zij uiteindelijk aan het langste eind trok.

Ook schaatsicoon Marianne Timmer keek met veel plezier naar het duel en ziet toekomst in dit soort wedstrijden. De voormalig olympisch kampioene vond het interessant om een sprinter en een allroundster direct tegen elkaar te zien uitkomen. "Het is wel leuk om te zien hoe dat nou precies zit. Man en vrouw, een echte sprinter tegen een allrounder. Ik vind het wel grappig", vertelde ze. Timmer kwam bovendien met een suggestie voor een volgend spektakelstuk: volgens haar zou Femke Kok het bijvoorbeeld op de 1000 meter kunnen opnemen tegen een allrounder als Stijn van de Bunt.