Nadat het olympisch schaatspak van Jutta Leerdam voor liefst 195.000 werd geveild, zijn er ook andere pakken in de aanbieding. Maar tot nu toe komen de bedragen die daarvoor worden aangeboden totaal niet in de buurt van de hoofdprijs die Leerdam wist op te wekken. Wel is er weer een strijd gaande tussen Jenning de Boo en Joy Beune.

Het pak van Leerdam ging via een digitale veiling onder de hamer. Enkele uren voor de deadline was het hoogste bod 9000 euro. Plots kwam er een biedingsoorlog tussen twee geïnteresseerden, wat eindigde met een megabod van dus 195.000 euro. Daarmee werd het gelijk de lucratiefste veiling ooit op de site MatchWornShirt.

WK sprint en allround

De schaatsbond KNSB dacht na dat enorme succes: laten we dat nog eens een keer doen. Voordat de WK sprint en WK allround in Thialf begonnen, werd naar buiten gebracht dat diverse topschaatsers hun pakken ter beschikking zouden stellen.

Inmiddels staan er op MatchWornShirt pakken van bijvoorbeeld Joy Beune, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Suzanne Schulting, Jenning de Boo en Joep Wennemars.

Femke Kok

De veiling loopt tot zondagmiddag en vooralsnog lijkt het er niet op dat Leerdams record in gevaar komt. Het pak van Femke Kok is momenteel de koploper, met 1115 euro als hoogste bod. Kok werd glorieus wereldkampioene sprint door alle vier afstanden te winnen.

Joy Beune moet het doen met 810 euro. Ze stond haar titel af bij de WK allround, waar ze vierde werd. Suzanne Schulting (tweede bij WK sprint) genereert 800 euro en Jenning de Boo (winnaar WK sprint mannen) is nu goed voor 711 euro.

De Boo versus Beune

Woensdag schaatsten De Boo en Beune tegen elkaar op de 3000 meter bij de schaatsshow De Zilveren Bal. Beune won die afstand, die De Boo voor het eerst in zijn leven reed. Bij deze veiling kan De Boo revanche nemen, maar ook hier moet hij vooralsnog Beune voor laten gaan.

KNSB

De opbrengst gaat de KNSB besteden aan het opleiden van nieuwe trainers en officials. "Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een gezonde schaats- en skatesport, met goede trainingen en aantrekkelijke wedstrijden", aldus Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. "Onze verenigingen zijn gebaat bij de instroom van vakkundige trainers en juryleden. Met elke 100 euro die deze veiling oplevert, kan een vereniging één trainer of official gratis laten opleiden."

Bij Leerdam ging de opbrengst naar IJsvereniging IJVP in Pijnacker, waar ze als jonkie werd opgeleid.