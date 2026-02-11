Hij leek hard op weg naar een medaille, maar Joep Wennemars kende een dramatisch debuut op de Olympische Winterspelen. Hij werd op de laatste kruising op een zelden vertoonde manier gehinderd door zijn Chinese opponent. Daarmee viel zijn droom van een medaille in duigen. De woede, boosheid, teleurstelling en wat al niet meer was bij de topschaatser nog volop zichtbaar toen hij de NOS te woord stond.

Ruim een half uur na de bizarre 1000 meter stond een gebroken Wennemars voor de camera. Hij reed een puike race, leek op weg naar een tijd die goed was voor zeker brons, maar de hinderende Chinees Ziwen Lian verpeste zijn droom. Zelf noemt hij de gebeutenis 'iets wat ik niet kan geloven'. "Ik heb voorrang. Dus ik rijd mijn eigen lijn, en ik word er uit gebeukt."

Ook boos op organisatie

De race ging daardoor naar de knoppen, al mocht Wennemars even later wel overrijden. Dat had in die korte periode natuurlijk geen zin, want Wennemars reed een stuk langzamer. "Olympische droom naar de kloten, ja...", zo treurt hij na bij journalist Bert Maalderink. Wennemars wist ook wel dat overrijden eigenlijk tegen beter weten in was, maar had ook op meer coulance van de leiding gehoopt. "Ik vind het echt ontzettend kwalijk dat ik na minder dan een half uur weer aan de start moet staan van de ISU, of de IOC of wie het ook bepaalt."

Pijn van gezicht af te lezen

Hoeveel pijn de geknakte olympische droom deed, viel aan het gezicht van Wennemars af te lezen. Het interview werd daardoor vrij snel beëndigd. In korte bewoording voegde de schaatser, die later nog de 500 en 1500 meter rijdt, toe dat hij zich nog niet kan focusen op die afstanden.

Ongeloof bij Suzanne Schulting

Voor Wennemars waren veel mensen naar het stadion gekomen. Vriendin Suzanne Schulting had het shorttrack-ijs weer verruild voor de ijshal waar ze eerder de 1000 meter reed. Ook ouders Erben en Renate, broertje Niels en andere bekenden waren present in Milaan. Zij keken met afgrijzen naar hinderlijke actie van de Chinees, die uiteraard werd gediskwalificeerd.