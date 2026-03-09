Jordan Stolz beleefde een geweldig schaatsseizoen met twee gouden medailles op de Winterspelen, maar het lukte hem de afgelopen dagen niet om in één week zowel de WK sprint als allround te winnen. De Amerikaanse topschaatser maakte maandag nog een bijzonder uitstapje, want hij schoof aan in een talkshow en kreeg daar een speciale boodschap van zijn Nederlandse rivalen Jenning de Boo en Kjeld Nuis.

Stolz zag zijn droom om beide toernooien te winnen vrijdag al sneuvelen nadat hij op de WK sprint zijn meerdere moest erkennen in De Boo. De Amerikaan leidde zondag op de WK allround wel na drie afstanden, maar op de afsluitende 10.000 meter bleek dat de tank helemaal leeg was en Stolz viel zelfs van het podium.

De topschaatser is al ruim twee maanden weg van huis, maar na zijn laatste officiële wedstrijd koos hij er niet voor om eindelijk terug te vliegen naar de Verenigde Staten. Stolz doet woensdag nog mee aan de Zilveren Bal en had daardoor tijd om maandag aan te schuiven bij de talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek.

Boodschappen Nuis en De Boo

Stolz praatte daar over onder meer zijn avontuur op de WK sprint en allround en zijn gouden plakken op de Spelen, maar kreeg aan het einde van het gesprek ook nog een verrassing. De Boo en Nuis, de twee Nederlandse rijders waar Stolz veel mee strijdt, hadden namelijk een boodschap voor hem achtergelaten.

"Gefeliciteerd met een geweldig seizoen en de twee olympische titels", vertelde De Boo. "Het is een eer om met je te strijden. Ik heb zoveel respect voor je deelname aan het WK allround."

'Die heb je nog niet'

Nuis was ook lovend voor Stolz, maar kon het ook niet laten om hem nog iets in te peperen. "Gefeliciteerd met je olympische gouden medailles. Je blijft maar winnen en tilt schaatsen naar het hoogste niveau. Ook met je wereldrecord, maar die van mij heb je nog niet", zei de topschaatser met een knipoog. Stolz heeft namelijk het wereldrecord op de 1000 meter in handen, maar is er nog niet in geslaagd om Nuis zijn toptijd op de 1500 meter te verbeteren.

De 36-jarige topschaatser kwam ook nog met een advies voor Stolz: "Ik heb zoveel respect voor je en wens je het beste. Geniet van je vakantie en neem wat tijd voor jezelf. Neem lekker even vrij en laat anderen ook eens winnen." Stolz kon wel lachen om die opmerking.

Zilveren Bal

De Amerikaan komt woensdag dus nog één keer in actie op het ijs. Hij doet dan mee aan de Zilveren Bal, waar schaatsers het op de 100 meter tegen elkaar opnemen. Stolz treft dan niet zijn rivaal De Boo, want de Nederlander gaat daar iets bijzonders doen. De Boo neemt het tegen Joy Beune op tijdens een 3000 meter.