Het schaatsseizoen zit er na de WK allround in Thialf helemaal op, maar voordat de topschaatsers op vakantie gaan is er nog één mogelijkheid om zich te laten zien. Woensdag 11 maart is de traditionele Zilveren Bal er weer en daar komen nog veel (internationale) topnamen op af. Niemand minder dan alleskunner Jordan Stolz doet mee in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Het is de tiende keer dat het criterium van het schaatsen wordt gehouden. Waar normaliter een supersprinttoernooi wordt gehouden over 100 meter, is het toernooi nu uitgebreid met een enkele 3000 meter. Dat wordt een unieke strijd tussen Jenning de Boo en Joy Beune. Zij hadden eerder een weddenschap gedaan en grapjes gemaakt over wie die afstand zou winnen.

Jordan Stolz

Het hoofdprogramma bestaat nog steeds uit een sprinttoernooi over 100 meter, waarbij telkens drie schaatsers op het rechte stuk strijden om de winst. Stolz is één van de namen die zijn deelname heeft toegezegd. De olympisch kampioen op de 500 en 1000 meter werd vorig jaar derde op de ultrakorte sprint. Ook winnaar Yevgeniy Koshkin is erbij. Alleen nummer twee Marek Kania ontbreekt dit keer. Stolz zit maandagavond ook nog bij talkshow Eva.

Nederlanders

Jenning de Boo werd vorig jaar vierde maar staat dit keer niet op de deelnemerslijst. Hij moet al zijn krachten sparen voor de strijd met Beune op de voor hem onbekende 3000 meter. Bij de mannen verschijnen verder Björn Magnussen, Yuma Murakami, Stefan Westenbroek, Nederlands kampioen sprint Janno Botman en diverse talenten aan de start.

Vrouwen

Femke Kok won bij de vrouwen vorig jaar de Zilveren Bal over 100 meter, maar staat tot dusver niet op de deelnemerslijst voor de 2026-editie. Nummers twee en drie Anna Boersma en Dione Voskamp zijn er wel bij en mogen dus proberen dit keer wel te winnen. Ook Pien Hersman, Isabel Grevelt, Michelle de Jong, Amber Duizendstraal, Esther Kiel, Jenna Larter, Hanna Biro en Amy van der Meer verschijnen aan de start.

Elfstedenhal Leeuwarden

De Zilveren Bal is niet in Thialf, maar in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Volgens toernooidirecteur Jan Ykema, die de Zilveren Bal opzette tien jaar geleden, is de essentie van het schaatsen het sprinten. “Dat is waar het ooit mee begonnen is, terug in de 18e eeuw. En dat verliezen we steeds verder uit het oog.”