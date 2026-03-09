In een bomvol Thialf kroonde Jenning de Boo zich tot wereldkampioen sprint. Daarmee sloot hij het drukke schaatsseizoen af met een waar hoogtepunt. Bovendien snelde de Groninger ook nog naar een wereldrecord (punten). Alles bij elkaar krijgt De Boo daar een aardig zakcentje voor qua prijzengeld en bonus.

Nog één keer alles op alles zetten voor je eigen thuispubliek. Dat moet de gedachte zijn geweest bij Jenning de Boo voorafgaand aan de WK sprint. Daar reed een ontketende schaatser van Team Reggeborgh naar de wereldtitel, waarmee hij de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz te slim af was.

En of het nou met zijn vrienden zal zijn of wellicht toch met een leuke dame, nu is het tijd voor De Boo om op zijn lauweren te rusten. Dat zal geen enkel probleem worden voor de Groninger. Hij schaatste namelijk een behoorlijk bedrag bij elkaar.

Olympische Spelen

Bij de Winterspelen in Milaan lukte het voor de 22-jarige De Boo net niet om een olympische titel te pakken. Dat had alles te maken met veelvraat Stolz die zowel bij de 500 als de 1000 meter naar het goud sprintte. Voor de Nederlander werd het twee keer zilver, waarvoor hij één bonus kreeg. Die zilveren plak leverde hem 15.000 euro op.

WK sprint

Maar het laatste woord was dus voor de Groninger. Voor zijn eigen publiek was hij bij de WK sprint de allerbeste en gaf hij Stolz het nakijken. De titel bezorgde hem nog eens 11.245 euro aan extra inkomsten. Bovendien deed De Boo dat in een wereldrecord qua punten, wat een extra bonus geeft van ruim 4300 euro.

Wereldbeker schaatsen

Bij de verschillende wereldbekers viel ook nog elke wedstrijd wat bij te verdienen. De Boo deed op het circuit mee aan zowel de 500 als 1000 meter. Elke top 3 notering levert extra inkomsten op, net als de eindstand. Op de kortste schaatsafstand kwam hij tot één keer goud en driemaal zilver. Bij de 1000 meter werd het één keer zilver en brons. Op de eindrangschikking prijkt zijn naam bij beide afstanden op de derde plaats. Daarnaast won hij in Heerenveen ook een keer de teamsprint. Al met al leverde de wereldbeker hem een slordige 19.030 euro op.

Totale prijzengeld Jenning de Boo

Gedurende het volledige schaatsseizoen heeft De Boo ongeveer 49.900 euro verdiend. Het bedrag is een schatting berekend op basis van de laatste wisselkoers van dollar naar euro. Het levert de Team Reggeborgh-atleet dus een mooi bedrag op, waar ook nog sponsorgeld bovenop komt. Aangezien de Spelen de komende seizoenen niet worden gereden, is de kans groot dat de inkomsten volgend seizoen wat afnemen. Nu kan hij zijn geld in alle rust uitgeven om volledig opgeladen toe te werken naar het nieuwe schaatsseizoen.