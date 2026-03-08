Jordan Stolz hoopte deze week in Thialf voor een unicum te zorgen door in een paar dagen tijd zowel de WK sprint als allround te winnen. De Amerikaan verliet Heerenveen echter zonder wereldtitel. Schaatsicoon Marianne Timmer weet wel waar dat door komt.

Stolz moest op de WK sprint zijn meerdere erkennen in Jenning de Boo, maar begon bij het allroundtoernooi als klassementsleider aan de afsluitende 10.000 meter. Daar bleek de combinatie van beide toernooien echter zijn tol te eisen, want titelhouder Stolz verloor heel veel tijd en werd zelfs ingehaald door de uiteindelijke wereldkampioen Sander Eitrem.

Timmer vond het heel jammer dat het Amerikaanse schaatsfenomeen het net niet kon bolwerken op de 10.000 meter, zo vertelt ze in gesprek met Sportnieuws.nl: "Ik heb met pijn in mijn hart naar Stolz gekeken. Dat was geweldig wat die man hier voor topsport heeft laten zien."

'Dat heeft hem de kop gekost'

"Als je al zo'n toernooi erop hebt zitten en je gaat nog vol voor de WK allround...", vervolgt Timmer. "Dat zou fantastisch zijn als hij dan ook nog een medaille had gepakt. Dat was natuurlijk voor het plaatje en voor het verhaal wel heel mooi geweest."

De drievoudig olympisch kampioene is ervan overtuigd dat zijn deelname aan beide toernooi hem de allroundtitel heeft gekost: "Ja natuurlijk, honderd procent. Iedereen is al helemaal kapot en hij moet nog aan een WK allround beginnen. Als hij de WK sprint niet had gedaan, had hij op het podium gestaan bij het WK allround. Het is wel de meest complete schaatser, die alles beheerst. Dat heeft hem de kop gekost."

Klopjacht op Stolz

Timmer genoot ervan om Stolz te zien strijden met de mannen van de lange adem, maar ze ziet het niet snel gebeuren dat andere sprinters in zijn voetsporen gaan treden: "Wat hij heeft gedaan, ook met die 500 meter, dat is bijna voor niemand weggelegd." Stolz reed op de kortste afstand bijna twee seconden harder dan alle anderen en sloeg daarmee een enorm gat voor de langere onderdelen, maar dat bleek dus niet genoeg.

Wel zorgde die voorsprong voor een spectaculair einde van het toernooi. Eitrem moest meer dan twintig seconden goedmaken en dus moest hij de aanval inzetten: "Die klopjacht wat er op hem wordt gedaan, is ergens ook wel weer gaaf. Want het is wel een andere type wedstrijd wat het wordt dus dat is natuurlijk een hele mooie strijd. Alleen zou het dan wel lekker zijn dat Stolz ook nog iets meer partij zou kunnen geven."