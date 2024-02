Jordan Stolz wil ook WK allround schaatsen en kan daar Patrick Roest zeker bedreigen

Jordan Stolz is voor het tweede seizoen op rij een veelvraat op de kortere afstanden. De jonge Amerikaan (19) domineert de 500, 1000 en 1500 meter. Maar we noemden hem niet voor niets een veelvraat: Stolz wil ook allrounden.

Later dit seizoen, vanaf vrijdag 8 maart, begint de WK allround en sprint in Inzell. Daar, in Duitsland, wil Stolz deelnemen aan het allroundtoernooi, aldus Schaatsen.nl. Opvallend, want er is dus ook een sprinttoernooi (waaraan hij wellicht ook deelneemt), waarop hij de te kloppen man zou zijn. Bij het allroundtoernooi is drievoudig kampioen Patrick Roest de waarschijnlijkste winnaar.

Roest versus Stolz

Het kan een fantastische clash worden tussen Stolz en Roest, juist omdat hun accenten helemaal anders liggen. Stolz is 's werelds beste op de kortere afstanden, Roest voelt zich meer thuis op de 5000 en 10.000 meter. Zo af en toe kan Roest mee met de wereldtop op de 1500 meter, maar dan gaat het om top drie of top vijf, en niet om de zege.

Tot aan dit weekend zou je zeggen: Roest is met afstand de betere allrounder. Op de 500 meter 1 tot 1,5 seconde verliezen maakt niet zoveel uit, als hij op de 1500 meter maar in het spoor blijft van Stolz, op de 5000 meter een flinke hap terugpakt (tien seconden zou één punt in het klassement betekenen) en op de afsluitende 10.000 meter op zijn gemakkie naar goud rijdt.

WK afstanden

Maar na de geweldige en winnende 500 meter van Stolz bij de WK afstanden 2024 zijn de kaarten anders geschud. Stolz opende in een waanzinnige 9,45 en sloot af in 33,69. Het persoonlijk record van Roest op de kortste afstand is 35,74. Stolz zou dus weleens 2 seconden kunnen pakken op de 500 meter en dan wordt de inhaalrace voor Rust stukken zwaarder. (Op de 5000 meter, die in een allroundtoernooi als tweede aan bod komt, moet hij dan bijvoorbeeld 20 seconden repareren.)

Adelskalender

Een manier om de allroundtalenten van schaatsers met elkaar te vergelijken, is door te kijken naar de adelskalender. Die is samengesteld op basis van de vier persoonlijke records van schaatsers. Tot dit jaar stond Stolz niet eens op die lijst, gezien hij nog nooit een 10.000 meter had gereden. Daar kwam in januari verandering in, waarna hij debuteerde in de top tien.

Na zijn 500 meter bij de WK afstanden op het ijs van Calgary staat Stolz vierde. Roest is koploper, gevolgd door twee gepensioneerde schaatsers: Shani Davis en Sven Kramer. Kortom, in theorie is Stolz nu al de tweede beste allrounder ter wereld. En als hij met zo'n daverende sprint begint aan het WK, krabt Roest zich onzeker achter de oren. Zeker gezien hij regelmatig inzinkingen heeft op de 10 kilometer, zoals bij het WK allround 2022, waardoor Nils van der Poel ondanks zijn zwakke kortere afstanden de kampioen werd.