Joy Beune en Kjeld Nuis moeten allebei nog een afstand rijden op de Olympische Winterspelen, maar tussendoor is er ook voor hen tijd voor ontspanning. Zo halen ze duizenden likes op een hilarische TikTok opgenomen in het olympisch dorp.

Nuis reed afgelopen week al de 1000 meter, waar hij niet in de buurt van de medailles kwam. Voor de routinier is de 1000 echter niet zijn favoriete afstand, dat is de 1500 meter. Daar hoopt Nuis nog één keer mee te doen om het eremetaal. Aanstaande donderdag staat hij daar aan de start voor die missie.

Voor Beune is de Olympische Winterspelen tot nu toe een deceptie te noemen. Ze plaatste zich al niet voor de 1500 meter en op de 3000 meter eindigde ze nipt buiten de medailles. Beune werd vierde en moet zich nu gaan focussen op de ploegenachtervolging met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong. Voor Beune is dit nog de enige kans op eremetaal in Milaan. Zaterdag rijden de vrouwen de kwartfinales op dit onderdeel.

Hilarische TikTok

Tussendoor is er dus ook tijd voor ontspanning, zo namen Nuis en Beune bijvoorbeeld een leuke TikTok op. In die video staat de verzamelwoede van de topschaatsster centraal. In het olympisch dorp is het algemeen bekend dat Beune een verzamelaar is van de zogenaamde pins. Speciale speldjes van elke atleet die geruild kunnen worden of verkregen. In de video is de indrukwekkende collectie van Beune te zien met daarin onder andere het spelde van Jutta Leerdam met haar hond Thor.

In de video doet Beune zich voor als padvinder die een oudere man wil helpen, gespeeld door Nuis. De schaatser zit echter niet op hulp te wachten en wijst elke suggestie van de schattige padvinder Beune resoluut af. De video heeft inmiddels bijna 20.000 likes en mensen lachen zich rot in de reacties.