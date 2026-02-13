De Olympische Winterspelen lopen voor Joy Beune nog niet zoals ze had gehoopt. Op de 3000 meter greep de topschaatsster naast de podiumplaatsen, wat volgde op een sof bij het kwalificatietoernooi, waar het niet lukte om een startbewijs te pakken voor de olympische 1500 meter. Toch heeft ze nog volop plezier in het olympisch dorp te Milaan.

Beune is in de laatste jaren een winstmachine geworden. De vriendin van topschaatser Kjeld Nuis won het WK allround en reeg de titels aaneen bij de WK afstanden. Maar de succesreeks stokt op het vervelendste moment. Bij de Olympische Winterspelen 2026 wilde ze oogsten. Dat kan nog wel, want ze is een lid van het Nederlandse vrouwenteam bij de team pursuit.

Model: Joy Beune

In een story op Instagram laat Beune zien dat ze niet in een hoekje zit te somberen na de tegenvallers van de laatste tijd. Ze zit langs de olympische schaatsbaan op de boarding en laat zich fotograferen door Jenning de Boo.

"Bedankt dat ik jouw model mag zijn, Jenning de Boo", schrijft ze. En onderin schrijft ze: "Jenning de Boo: schaatser, vlogger, fotograaf. Model: Joy Beune."

Jenning de Boo

De Boo heeft wel al zichzelf naar een olympische plak geschaatst. Bij de 1000 meter werd hij tweede, achter het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz. De Boo lag na 600 meter nog voor, waarna Stolz zijn befaamde 'jets' aanzwengelde en een slotronde afleverde waar niemand van terug had.

©Instagram Joy Beune

Programma zaterdag

De Boo komt zaterdag op de Olympische Spelen in Milaan in de dertiende rit van de 500 meter in actie tegen zijn Amerikaanse rivaal Jordan Stolz. Een rit later treft Sebas Diniz de Poolse Europese kampioen Damian Zurek. De Boo trof Stolz eerder op de Spelen ook al op de 1000 meter. Joep Wennemars komt als eerste Nederlander in actie. Hij rijdt in de zesde rit tegen de Pool Piotr Michalski.

Maar eerst rijden de vrouwen de kwartfinales van de ploegenachtervolging (16.00 uur). Het Nederlandse team van Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud komt in de eerste rit uit tegen Kazachstan.