De toch al immens populaire Jutta Leerdam wordt alleen maar bekender. De Nederlandse topschaatsster was al veruit de populairste olympische wintersporter van Milaan, maar nu de internationale media bovenop haar duiken en er nóg een afstand met medaillekansen aankomt voor haar op de Olympische Winterspelen in Milaan, nadert ze een magische grens.

Leerdam begon de Olympische Spelen met ruim vijf miljoen volgers en staat volop in het middelpunt van de belangstelling. Van een vlucht met een privéjet die door grote internationale media wordt besproken tot een tijdelijke boycot van de Nederlandse pers en vervolgens haar zinderende gouden medaille op de 1000 meter: het gaat al dagenlang over het schaatsicoon.

Explosie van aantal volgers

Maandag zat haar verloofde Jake Paul (29 miljoen volgers) samen met zijn moeder en de schoonfamilie op de tribune voor de olympische 1000 meter. De druk op Leerdam werd door Femke Kok nog verder opgevoerd, maar ze bleek er tegen bestand. In een olympisch record snelde ze naar het goud en het feest op de tribune barstte los. Dat zorgde meteen voor een explosie van het aantal volgers op Instagram en die stijging gaat niet liggen door alle aanhoudende berichten, nationaal en internationaal, in de media.

Magische grens

Haar aantal op Instagram steeg de afgelopen dagen van 5,1 miljoen naar liefst 5,7 miljoen. De piek van het aantal nieuwe fans lag uiteraard op maandag en ook de rest van deze week loopt de teller nog gestaag door. Op TikTok staat Leerdam nu op 2,5 miljoen volgers, ruim 400.000 meer dan vorige maand. Op beide accounts nadert ze nu dus al de magische grens van 6 miljoen volgers (Instagram) en 3 miljoen (TikTok). Ongetwijfeld gaat de 500 meter op zondag weer een nieuwe impuls geven.

Lindsey Vonn

Is 5,7 miljoen volgers veel? Jazeker, geen enkele sporter op de Winterspelen komt in de buurt. De Amerikaanse Lindsey Vonn bijvoorbeeld, toch bepaald niet de minste, moet het doen met 3,2 miljoen volgers. Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene shortrack, heeft een kleine 900.000 volgers. Joy Beune moet het doen met 335.000, een aantal dat Leerdam er maandag zo ongeveer in één dag bij kreeg.

Kok heeft er momenteel 235.000 en ook dat aantal is bijzonder hard aan het groeien. Zo blijkt maar weer dat er niks gaat boven succes op de Olympische Spelen. Het is hét grote podium voor de schaatsers en de kans ook op financiële zekerheid. Want al die volgers leveren uiteindelijk ook geld op als sponsors zich melden.