De succesvolle Olympische Winterspelen zitten er op en dus is het voor de Nederlandse deelnemers tijd om de successen eens goed te vieren. Jutta Leerdam won goud én zilver in Milaan en dus was er tijd om te genieten. Daar hielp een cadeau van haar familie een handje bij.

Leerdam liet op de Spelen van Milaan een langgekoesterde droom uitkomen op 'haar' 1000 meter. In Italië won ze die afstand en pakte ze eindelijk haar gedroomde gouden olympische medaille. Later het toernooi voegde ze er nog zilver op de 500 meter aan toe.

Eindelijk eens geen pasta

Reden om na de Spelen met een goed gevoel terug te kijken. Dat doet Leerdam op maandagavond met een vullende maaltijd, zo blijkt uit haar Story op Instagram. De topschaatsster trakteerde zichzelf op wat lekkers. "Na heel veel pasta's wat sushi voor de afwisseling", schrijft ze er bij. Maar dat was niet de enige lekkernij die ze naar binnen mocht werken.

Er waren namelijk ook feestelijke taarten voor Leerdam geregeld. Dat had de familie van haar geregeld, zo blijkt uit het feit dat Leerdam aangeeft 'zo gelukkig met mijn familie' te zijn. Dat schrijft ze bij een video waarin twee enorme taarten te zien zijn. De een heeft als opdruk 'Jutta bedankt voor de mooie prestaties' en de ander 'Jutta, olympisch goud & zilver.' Dat zal ongetwijfeld gesmaakt hebben.

Van de Verenigde Staten naar Eindhoven

Na haar gouden 1000 en zilveren 500 meter zat Leerdam niet stil. Ze voelde zich wat ziekjes en moest de huldiging van haar tweede plaats op de 500 meter aan zich voorbij laten gaan en verliet Milaan niet veel later voor de Verenigde Staten. Daar stond ze haar verloofde Jake Paul bij die wederom aan zijn kaak werd geopereerd.

Afgelopen weekend keerde Leerdam alweer terug naar Europa en werd ze gespot in Eindhoven. Daar woonde ze de Vriendenloterij Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen bij. De sluitingsceremonie van de Spelen vond een dag later plaats, maar daar ontbrak Leerdam. Zij was er net als elf andere olympiërs niet bij.

Op naar de koning

Dinsdag staat er wel een mooi uitje met flink wat collega's op het programma. Leerdam en co worden namelijk verwacht bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daar worden de topsporters in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties op de Spelen. Het waren voor Nederland de beste Winterspelen tot nog toe. Nog nooit won TeamNL zoveel gouden medailles (tien stuks). Bovendien eindigde het op een sensationele derde plaats, een unicum in de geschiedenis. Daarmee werd het record van de Spelen van 1972 verbroken, toen eindigde Nederland als vierde op de medaillespiegel.