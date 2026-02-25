Bij Jutta Leerdam moest de afgelopen vier jaar alles wijken voor haar grote droom om ooit olympisch kampioen te worden. Dat lukte haar tijdens de Winterspelen in Milaan en dus kan ze de komende periode wat meer tijd nemen voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld het plannen van haar bruiloft met Jake Paul.

Leerdam won de afgelopen jaren alles wat er te winnen viel in het schaatsen, maar de gouden olympische medaille ontbrak nog op haar palmares. Tot twee weken geleden toen ze in Milaan de 1000 meter wist te winnen door Femke Kok met een olympisch record af te troeven. Leerdam was daarna door het dolle heen, maar dat gold ook voor haar Amerikaanse verloofde. Bij allebei liepen de tranen na haar gouden race over de wangen.

Naast vreugde heeft het goud Leerdam ook flink wat verplichtingen opgeleverd. Zo werd ze dinsdag samen met de andere medaillewinnaars officieel gehuldigd in Den Haag en de sporters brachten vervolgens nog een bezoekje aan de koning.

Hoe staat het met de trouwplannen van Leerdam?

Het is een hectiche periode voor de olympiërs en Leerdam kijkt er na een zwaar seizoen duidelijk naar uit om weer wat meer tijd voor andere dingen te hebben dan het schaatsen. Dat bleek wel toen ze dinsdag bij Shownieuws gevraagd werd naar hoe het eigenlijk met het plannen van haar bruiloft staat nadat ze zich vorig jaar verloofde met Paul.

"Ik denk wel dat ik daar eens een keer mee wil beginnen", reageerde Leerdam. "Je begint er altijd wel mee, maar ik heb nu wat meer tijd om me op andere dingen te focussen zoals dat. Maar ook tijd met mijn familie te spenderen, op vakantie te gaan of wat het maar is"

Alles stond het afgelopen jaar volledig in het teken van de Spelen voor Leerdam en daarvoor moest ze flink wat offers leveren: "Er zijn zoveel dingen die je niet kan doen in een seizoen dus je hebt nu meer tijd voor alles."

WK sprint

Voor Leerdam zit het schaatsseizoen er overigens nog niet helemaal op. Ze komt op donderdag 5 en vrijdag 6 maart nog in actie op het WK sprint in Heerenveen. Leerdam kreeg dinsdag te horen dat ze daar samen met Kok een aanwijsplek voor heeft gekregen. Dat betekent dat beide schaatssters niet mee hoeven te doen aan het NK om een plek voor het WK te verdienen.