Jutta Leerdam kan opgelucht adem halen: 'Dat record blijft'

Jutta Leerdam schittert in afwezigheid op de WK sprint. De olympisch kampioene op de 1000 meter weigerde een startbewijs voor het sprinttoernooi in Thialf. Daardoor is Femke Kok torenhoog favoriete. Op dag 1 hield ze huis, onder meer met een baanrecord op de 500 meter. Maar ook Leerdams snelste tijd kwam in gevaar. Toch hoeft zij zich volgens Marianne Timmer geen zorgen te maken.

Van vermoeide benen was bij Kok geen sprake na drie olympische afstanden en de daaropvolgende huldigingen. Donderdag liet ze gelijk zien over de juiste vorm te beschikken in het seizoenstoetje. De 25-jarige sprintster van Team Reggeborgh reed 36,67 op de 500 meter. Daarmee verbeterde ze haar eigen snelste tijd in Thialf.

Baanrecord Jutta Leerdam voorlopig niet in gevaar

Die goede vorm trok ze vervolgens door op de 1000 meter, de tweede en laatste afstand van de avond. Kok opende waanzinnig snel en lag voor op het schema van het baanrecord van Leerdam, die op de NK sprint eind 2022 een tijd van 1.12,80 noteerde. Na die voortvarende opening nam Kok echter gas terug, waardoor de tijd van Leerdam minimaal één dag langer blijft staan. Kok kwam tot 1.13,10.

Timmer verwacht dat Leerdam voor vrijdag ook niet hoeft te vrezen. "Er zit nog wel rek in die 1000 van Femke, maar dat hoeft morgen (vrijdag, red.) niet. Ga gewoon genieten, ga genieten van het publiek", stelde in gesprek met Sportnieuws.nl voor richting Kok. "Ze heeft fantastische Spelen gereden. Het is gewoon geweldig. Ga oefenen hoe je moet wuiven en de rest zie je volgend jaar wel weer."

WK sprint

Kok gaat namelijk fier aan de leiding na de eerste dag van de WK sprint. Ze staat 1,175 punten voor op nummer 2 Suzanne Schulting. Leerdam is helemaal niet van de partij. Zij kreeg een aanwijsplek van de KNSB, maar daarvoor bedankte ze vriendelijk. De 27-jarige Westlandse zit inmiddels aan de andere kant van de wereld bij haar verloofde Jake Paul. Wat de toekomst van Leerdam brengt, is nog ongewis. De kans bestaat dat ze nooit meer een 1000 meter zal rijden, en dus ook nooit meer het baanrecord in Thialf aan zal scherpen.

