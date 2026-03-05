Femke Kok hoeft vrijdag maar op haar benen te blijven staan, dan mag ze zich voor het eerst wereldkampioene sprint noemen. De 25-jarige Nederlandse topschaatsster heerst op de WK sprint in Heerenveen. Donderdag schuurde ze tegen het baanrecord op de 1000 meter van Jutta Leerdam aan, nadat ze de snelste tijd ooit op de 500 meter in Thialf al reed.

Kok kende prachtige Winterspelen in Milaan, waar ze mooie duels uitvocht met Leerdam. Op de 1000 meter scherpte de rijdster van Team Reggeborgh het olympische record aan. Genoeg voor goud bleek het niet, want in de slotrit ging Leerdam daar nog onder. Daarna was het de beurt aan Kok op 'haar' 500 meter. Ze werd olympisch kampioene, met de snelste tijd ooit op de Winterspelen.

En het beste is er ondanks drie weken Spelen nog niet af bij Kok. Donderdag keerde ze terug in wedstrijdverband op de WK sprint. Dat deed ze allereerst met een tijd van 36,67 op de 500 meter. Een verbetering van haar eigen baanrecord. Later op de avond moest ze nogmaals in actie komen, op de dubbele sprint.

Jutta Leerdam behoudt baanrecord in Thialf

Daar startte Kok voortvarend, met een opening van 17,47. Dat was rapper dan Leerdam in 2022, toen zij het baanrecord op de 1000 meter in handen nam. Bij de NK sprint opende Leerdam destijds in 17,73. Even was haar baanbeste in gevaar. Maar in het restant van de rit kon Kok niet tippen aan de snelste tijd ooit in Thialf. Uiteindelijk kwam ze drie tienden te kort op Leerdam, die dit WK ontbreekt.

In de ogen van Kok liet ze het in haar eerste volle ronde na haar opening liggen. Die ging ze te voorzichtig in. Dat zag ook schaatsanalist Mark Tuitert. "Ze had zo'n geweldige opening, die 17,4. Ze nam iets de rust in de ronde. Iets meer rust in de slag, meer dan normaal", analyseerde hij. "Het is een tikkeltje scherpte die je niet hebt en op de Spelen wel. En een tikkeltje vermoeidheid", haakte Ireen Wüst in.

"Zo'n laatste ronde, ook al is ze wat vermoeid, dan gaat ze niet op een hoop", voegde Tuitert toe. Volgens het duo heeft Kok vooral slim gereden. "Dit is geen olympische 1000 meter met Femke Kok en Jutta Leerdam. Dat geweldige gevecht, dat zó spannend was. Dit is een vierkamp, die ze heel goed uit schaatst met een 1.13,1. Ze kan lekker slapen", aldus Tuitert. "Ze is zo veel beter dan de rest", stelde Wüst.