Eer staat nog altijd geen maat op Femke Kok. Onlangs werd ze op de Winterspelen in Milaan olympisch kampioene op 'haar' 500 meter. Maar van vermoeidheid is amper sprake bij de Nederlandse, die bij de WK sprint in Thialf een waanzinnig record neerzette.

Kok schaatste op 15 februari naar haar eerste olympische titel, nadat ze een week daarvoor zilver pakte op de 1000 meter. In Milaan opende ze in 10,18, om vervolgens 36,49 te klokken. Dat betekende een olympisch record voor Kok. Die reed vervolgens ook nog de 1500 meter, waarna in Nederland de nodige huldigingen volgden. In Paleis Noordeinde werd Kok geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Baanrecord in Thialf

Kok werd dus enorm geleefd, maar had geluk dat ze niet de NK sprint van afgelopen weekeinde hoefde te rijden. De Nederlandse alleenheerser op de 500 meter kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor het mondiale sprinttoernooi. Donderdag, precies twee weken na haar olympische race, begon Kok aan de WK sprint. En hoe.

Ze opende in 10,19 en perste er uiteindelijk 36,67 uit. Daarmee verbeterde ze haar eigen baanrecord van het olympisch kwalificatietoernooi afgelopen december. Dat stond op 36,87. "Waanzinnig", roemde schaatsicoon Ireen Wüst de 25-jarige Kok in haar analyse bij de NOS. "Er is geen ander woord voor. Ik bedoel: als je twee tienden van het baanrecord af rijdt..."

Femke Kok hard op weg naar wereldtitel sprint

Ook Mark Tuitert ging mee in de lofzang. "Ze had een hele mooie kruising, ze reed fantastisch. Ze is in olympische vorm. Dit is de rode loper naar de titel", verwachtte hij. Door haar indrukwekkende 500 meter heeft Kok al een dikke voorsprong te pakken op nummer 2 Suzanne Schulting. Later op donderdag volgt nog de eerste 1000 meter. Op vrijdag zijn er nog twee afstanden.