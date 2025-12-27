Jutta Leerdam verkeert nog in onzekerheid over deelname aan de Olympische Spelen. De topfavoriete ging onderuit op haar geliefde afstand, de 1.000 meter. In tranen wees Leerdam meteen naar de aanwijsplek. Daarbij krijgt de 26-jarige steun.

De dubbele sprint verliep tragisch voor Leerdam. Ze verscheen vanwege haar status als favoriete aan de start. In de rit tegen Angel Daleman begon het ook goed voor Leerdam, met een van haar snelste openingen ooit. Maar luttele slagen later lag de rijdster in tranen op het ijs. "Ik val nooit. Ik weet niet wat het is. Of er zat iets op mijn schaats, of er lag iets op het ijs, een van de twee. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen en wat ik nu moet verwachten", baalde ze na afloop.

Femke Kok was de snelste in 1.14,08. "Met alle respect. Dat had ik vandaag heel makkelijk gereden. Dus het is zo zuur", ging Leerdam verder. "Natuurlijk rijden de andere meiden ook heel goed. Maar ik hoop gewoon dat Nederland bij de Spelen de beste rijders aan de start wil hebben", zei ze, wijzend naar een mogelijke aanwijsplek. Ik denk wel dat ik daar hoor, als ik heel eerlijk ben."

Jutta Leerdam verdient aanwijsplek

Daar gaat de selectiecommissie van de KNSB over. Maar als het aan de bezoekers van Sportnieuws.nl ligt, dan verdient Leerdam die aanwijsplek. Zij kregen de volgende stelling voorgeschoteld: Jutta Leerdam moet na val op OKT aanwijsplek krijgen voor Olympische Winterspelen.

Van de meer dan 18.000 bezoekers stemde 79 procent op ja. Toch hoeft Leerdam nog niet definitief te vrezen. Ze heeft namelijk nog een kans op de 500 en 1500 meter. Al is het de vraag hoe ze hersteld is van haar val op vrijdag.

