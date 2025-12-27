Jutta Leerdam heeft daags na haar val op de 1000 meter tijdens het OKT duidelijkheid geschept over haar vermeende scheldwoorden na haar val. Kijkers dachten aan Leerdams lippen af te lezen dat ze met een ziekte schold, maar volgens Leerdam is dat niet zo.

Het was een uiterst vervelende tweede kerstdag voor Leerdam. Tijdens het OKT in Thialf ging de topfavoriet onderuit op de 1000 meter, waardoor ze zich niet direct plaatste voor de Olympische Winterspelen in Milaan op haar favoriete afstand en moet hopen op een aanwijsplek. De teleurstelling was groot bij de topschaatsster.

Reacties

Na haar val dacht een aantal kijkers aan haar lippen af te lezen dat zij schold met een ziekte. In de reacties onder een video van de NOS op TikTok ging het los over de vermeende scheldwoorden van Leerdam. Daar maakte de topschaatsster daags na haar val korte metten mee. 'Ik zei kak zooi', schrijft Leerdam onder reacties van mensen die zich afvroegen wat ze zei.

Leerdam kwam onder toeziend oog van haar verloofde Jake Paul in actie in rit acht. Ze stond tegenover Angel Daleman van Team Essent. Leerdam kende een meer dan prima start en was in de eerste bocht al voorbij aan haar jongere landgenote. Ze opende in 17,69, maar toen sloeg het noodlot toe. In de binnenbocht ging Leerdam hard onderuit en kwam ze hard in aanraking met de boarding.

@nossport 🤯 Je verzint het niet! Voor Jutta Leerdam is het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf op een dramatische manier begonnen. Ze kwam vrijdag op de 1.000 meter, haar favoriete afstand, ten val en moet nu hopen dat ze een aanwijsplek krijgt van schaatsbond KNSB voor de Spelen van Milaan. ♬ origineel geluid - NOS Sport

