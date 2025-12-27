Een golf van shock trok vrijdag door schaatspaleis Thialf. Topfavoriete Jutta Leerdam kwam op de 1000 meter ten val bij het olympisch kwalificatietoernooi. Haar verloofde Jake Paul zat bovenop de actie in Heerenveen en gaf even later een reactie op televisie.

Een paar dagen eerder kreeg de Amerikaan Paul nog een paar flinke meppen in de boksring van Anthony Joshua. In Miami bokste Jake Paul, het broertje van worstelaar en influencer Logan Paul, tegen de Britse voormalig olympisch bokskampioen. In de zesde ronde werd Paul knock out geslagen, wat hem ook een kaakbreuk opleverde.

Vervolgens besprak hij in een podcast van Logan Paul het gevecht en de nasleep ervan, waarna hij zijn koffers pakte en ook hond Thor in het vliegtuig douwde, op weg naar Nederland. Vrijdag zat hij in Thialf om zijn geliefde te zien op de 1000 meter.

Leerdam wist door de val niet op eigen kracht een startbewijs voor de Winterspelen binnen te slepen. Ze komt nog wel in actie op de 500 en 1500 meter en kan ook nog hopen op een aanwijsplek van de schaatsbond.

'Heel, heel zwaar'

In gesprek met Shownieuws zegt Paul dat de gebeurtenissen hem 'een beetje in shock' brachten. Als sporter op hoog niveau weet Paul wat de topsprintster allemaal moet doen en laten om tot topprestaties te komen. "Het is echt heel, heel zwaar", zegt hij. "En ik weet dat dit haar hele leven is, haar hele droom en alles waar ze zo hard voor heeft gewerkt. Mijn hart is gebroken."

De dubbele sprint is de favoriete afstand van Leerdam. Ze werd bij de vorige Olympische Winterspelen tweede. "We weten allemaal dat dit haar race is", stelt Paul. "Ze heeft meerdere World Cups gewonnen. Ik weet hoe hard ze werkt en hoe goed ze schaatst. Het is gewoon heel verdrietig. Hopelijk komt er gerechtigheid voor haar en kan ze daar staan om Nederland te vertengewoordigen bij de Olympische Winterspelen."

