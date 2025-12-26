De eerste dag van het OKT in Thialf eindigde voor Jutta Leerdam in een drama. Op haar favoriete afstand, de 1000 meter, kwam ze ten val. Daardoor wist ze zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de Winterspelen van Milaan. "Het is zo zuur."

Leerdam kwam in de bocht ten val en verliet vervolgens het ijs in tranen. Ze zag de eerste olympische tickets (vooralsnog) aan zich voorbij gaan. Wat er precies gebeurde probeert ze na afloop bij de NOS uit te leggen. "Alsof ik ergens op stond. Ik gleed gewoon volledig weg in de bocht. Ik baal echt enorm. Ik weet gewoon niet wat ik nu moet doen."

Haar opening was wel heel sterk en dat maakt het voor de 26-jarige alleen maar erger. "Ik weet zeker dat ik hier gewoon 1:13 had gereden. Ik weet hoe goed ik was deze week en ik wil gewoon laten zien wat ik doe. Dat dit gebeurt is gewoon echt... Dat wil je gewoon niet nu. Wat de uitkomst ook is... Ik wilde gewoon laten zien wat ik kan."

'Ik val nooit'

"Ik reed mijn tweede snelste opening ooit", vervolgt de 26-jarige Leerdam. "Ik val nooit. Ik weet niet wat het is. Of er zat iets op mijn schaats, of er lag iets op het ijs, een van de twee. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen en wat ik nu moet verwachten."

Femke Kok was vrijdag de snelste met een tijd van 1:14.08. Suzanne Schulting werd tweede met 1:14.71. Zij zijn allebei zeker van een plek op de Olympische Spelen. "1:14.0, met alle respect. Dat had ik vandaag heel makkelijk gereden. Dus het is zo zuur", aldus Leerdam.

Aanwijsplek

Leerdam hoopt nu nog op een aanwijsplek. "Natuurlijk rijden de andere meiden ook heel goed. Maar ik hoop gewoon dat Nederland bij de Spelen de beste rijders aan de start wil hebben. Ik voel me gewoon zo goed en ga steeds beter rijden. Ik denk wel dat ik daar hoor, als ik heel eerlijk ben."

De kans ik nog niet verkeken voor Leerdam. Ze rijdt ook nog op de 500 meter en 1500 meter. "Ik hoop dat ik me kan herpakken. Daar ga ik natuurlijk voor.

