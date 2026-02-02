Jutta Leerdam is in Nederland een van de bekendste schaatssters en ook in het buitenland is ze al superster. In Duitsland wordt de Westlandse zelfs al uitgeroepen tot de 'olympische koningin' voor de Spelen in Milaan die voor de deur staan.

Afgelopen weekend maakte Leerdam de reis naar Italië om zich daar voor te bereiden op de Olympische Winterspelen die op vrijdag 6 februari van start gaan. Voor Leerdam volgt er dan al vrij snel een cruciale dag op de spelen. Op maandag 9 februari gaat ze om 17:30 uur van start op de 1000 meter. Op deze afstand hoopt de specialiste haar eerste gouden medaille op de Olympische Spelen te gaan pakken.

Leerdam reisde af naar Milaan met een prachtig privévliegtuig waar ze door het personeel in de watten werd gelegd. Op haar Instagram deelt ze beelden van het vliegtuig dat volledig was versierd en ook aan lekker eten onderweg was gedacht door het personeel. Leerdam is dan ook veilig aangekomen in Italië en haar luxueuze reis is ook de buitenlandse media niet ontgaan.

Duitse tabloid

Het Duitse Bild besloot ook een bericht te wijden aan de luxueuze reis van Leerdam naar Milaan. De krant noemt de Nederlandse zelfs de 'olympische koningin' en dat terwijl de spelen nog moeten beginnen. "Op de spelen van 2022 groeide Leerdam uit tot een ster. Ze won zilver op de 1000 meter, maar kroonde zich ook tot social media-koningin van de Olympische Spelen. Nu vier jaar later, gaat ze weer naar de spelen maar dan als een internationale superster", zo omschrijft Bild de afgelopen vier jaar van Leerdam in een notendop.

De populaire tabloid heeft aandacht voor de oranje vlaggetjes die in het privévliegtuig hangen en waarop de tekst 'Succes Jutta' te lezen is. Ook de taartjes met 'Succes Jutta' en de luxe gerechten die worden opgediend, vallen in de smaak.

Jake Paul

Met de termen 'Olympische koningin' en 'social media-koningin' doelt Bild natuurlijk op Leerdam haar grote bekendheid en haar levenstijl. Inmiddels heeft ze meer dan vijf miljoen volgers op Instagram, is ze het gezicht van een sportkledinglijn van Nike en internationaal bekend door haar relatie met Jake Paul. Leerdam en de Amerikaanse bokser/influencer zijn inmiddels verloofd.