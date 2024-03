Jutta Leerdam tevreden na eerste dag WK sprint: 'Zit weer meer snelheid in'

Jutta Leerdam was optimistisch na de eerste dag van de WK sprint. De titelverdedigster staat derde in het klassement, maar lijkt de titel al te kunnen vergeten na een sterk begin van de Japanse Miho Takagi. Leerdam is aan een moeizaam seizoen bezig en was dus toch tevreden met haar prestatie.

"Het was een prima race", zei Leerdam tegen de NOS over de 1000 meter waar ze de tweede tijd reed achter Takagi. De Japanse was 0,39 seconden sneller en had op de 500 meter ook al tijd gepakt, waardoor titelprolongatie uit zicht is: "Het gat is groot. Ik wil gewoon focussen op twee goede ritten morgen. Ik ga er weer voor, dus we gaan het zien."

De Nederlandse worstelt het hele jaar al met een blessure aan haar enkel, maar de laatste tijd gaat het weer wat beter: "Het is een beetje hetzelfde als tijdens de WK afstanden." Daar werd Leerdam derde op de 1000 meter. "Ik heb maandenlang geen progressie kunnen maken en ik wil er dus nog alles uithalen wat er inzit", besloot Leerdam.

Strijd om zilver

Takagi heeft in de stand een groot gat geslagen door haar sterke 1000 meter. Leerdam lijkt met Femke Kok te moeten gaan strijden om de tweede plaats: "Ik doe liever mee voor de eerste plek, maar het is een goed begin."

Enkelproblemen

Leerdam was lange tijd onverslaanbaar op de 1000 meter, maar door de fysieke problemen had ze het dit seizoen erg lastig. Na een mislukte World Cup barstte ze in tranen uit voor de camera en daarna besloot ze om een tijdje niet meer te praten met de media. Dat werkte, want op de WK afstanden pakte ze toch nog een bronzen medaille op haar favoriete afstand.