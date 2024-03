Uitslagen en klassementen WK sprint 2024 | Zilver voor Femke Kok en Jenning De Boo

De WK sprint zijn donderdag in het Duitse Inzell van start gegaan. De mannen en vrouwen rijden op allebei de dagen een 500 meter en een 1000 meter. Bekijk hier de tussenstanden in het klassement en de uitslagen van alle afstanden.

Jutta Leerdam verdedigt in Inzell haar wereldtitel van twee jaar geleden. Toen pakte Femke Kok het zilver en zij wil dan ook dolgraag haar landgenote van de troon stoten. Isabel Grevelt werd Nederlands kampioen en pakte daarmee het derde ticket voor de WK.

Bij de mannen ontbreekt de titelverdediger. Thomas Krol kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan en is dus niet van de partij. Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo zijn wel van de partij.

Puntentelling WK sprint

De puntentelling voor de WK sprint is misschien ietwat ingewikkeld en daarom leggen we het je zo makkelijk mogelijk uit. De tijd die gereden wordt op de 500 meter, wordt omgezet in punten. Een tijd van 34,14 seconden wordt 34.140 punten. Op de andere sprintafstand, de 1000 meter, wordt de tijd in seconden gedeeld door twee. Een tijd van 1:06.20 wordt in punten (66,20 seconden / 2) 33.100

Na twee keer de 500 meter en twee keer de 1000 meter worden op zondag alle punten bij elkaar opgeteld voor het eindklassement. Degene met de minste punten (want de snelste tijd) is de winnaar.

Eindklassement WK sprint vrouwen

1 Miho Takagi 37.13 (2) 1:13.32 (1) 37.19 (4) 1:13.13 (2) 147.545 2 Femke Kok 37.07 (1) 1:14.35 (3) 37.07 (1) 1:13.57 (3) 148.100 +1.11 3 Jutta Leerdam 37.41 (5) 1:13.71 (2) 37.57 (6) 1:12.86 (1) 148.265 +1.44 4 Kimi Goetz 37.98 (8) 1:14.46 (4) 37.69 (8) 1:13.91 (4) 149.855 +4.62 5 Vanessa Herzog 37.57 (6) 1:15.42 (6) 37.48 (5) 1:14.87 (7) 150.195 +5.30 6 Min-Sun Kim 37.36 (3) 1:17.35 (18) 37.11 (2) 1:14.69 (5) 150.490 +5.89 7 Erin Jackson 37.40 (4) 1:15.72 (9) 37.13 (3) 1:16.31 (12) 150.545 +6.00 8 Ruining Tian 37.78 (7) 1:15.82 (10) 37.65 (7) 1:14.86 (6) 150.770 +6.45 9 Isabel Grevelt 38.03 (9) 1:15.02 (5) 38.05 (10) 1:15.25 (9) 151.215 +7.34 10 Rio Yamada 38.22 (12) 1:15.49 (7) 38.09 (12) 1:14.94 (8) 151.525 +7.96

Eindklassement WK sprint mannen

1 Zhongyan Ning 34.82 (5) 1:07.67 (1) 34.47 (2) 1:07.11 (1) 136.680 2 Jenning De Boo 34.65 (3) 1:08.28 (4) 34.27 (1) 1:07.98 (9) 137.050 +0.74 3 Laurent Dubreuil 34.47 (1) 1:08.31 (6) 34.47 (2) 1:08.84 (17) 137.515 +1.67 4 Kjeld Nuis 34.96 (9) 1:07.90 (3) 34.97 (17) 1:07.65 (3) 137.705 +2.05 5 Håvard Holmefjord Lorentzen 35.15 (15) 1:08.28 (4) 34.73 (8) 1:07.91 (6) 137.975 +2.59 6 Ryota Kojima 34.97 (10) 1:08.77 (12) 34.62 (5) 1:08.09 (11) 138.020 +2.68 7 Mathias Vosté 35.37 (20) 1:07.85 (2) 34.98 (18) 1:07.50 (2) 138.025 +2.69 8 Marten Liiv 35.06 (12) 1:08.44 (7) 34.87 (15) 1:07.80 (5) 138.050 +2.74 9 Sang-Hyeok Cho 34.81 (4) 1:08.76 (10) 34.81 (13) 1:08.14 (12) 138.070 +2.78 10 Kyungmin Koo 34.89 (7) 1:08.94 (14) 34.86 (14) 1:07.93 (7) 138.185 +3.01

WK sprint 2024 | Laurent Dubreuil aan de leiding, Jenning de Boo en Kjeld Nuis kansrijk voor een medaille Laurent Dubreuil staat na de eerste dag van de WK sprint bovenaan in het klassement. De Canadees won de 500 meter en had genoeg aan een zesde plaats op de 1000 meter om de leiding vast te houden. Zhongyang Ning won de 1000 meter en staat tweede. Jenning de Boo en Kjeld Nuis doen met een derde en vierde plaats nog volop mee om de medailles.

Uitslag eerste 500 meter vrouwen

Femke Kok 37,07 TR Miho Takagi 37,13 Kim Min-Sun 37,36 Erin Jackson 37,40 Jutta Leerdam 37,41 Vanessa Herzog 37,57 Ruining Tian 37,78 Kimi Goetz 37,98 Isabel Grevelt 38,03 Karolina Bosiek 38,15

Uitslag eerste 1000 meter vrouwen

Miho Takagi 1:13.32 TR Jutta Leerdam 1:13.71 Femke Kok 1:14.35 Kimi Goetz 1:14.46 Isabel Grevelt 1:15.02 Vanessa Herzog 1:15.42 Rio Yamada 1:15.49 Ellia Smeding 1:15.49 Erin Jackson 1:15.72 Ruining Tian 1:15.82

Uitslag eerste 500 meter mannen

Laurent Dubreuil 34,47 Marek Kania 34,56 Jenning De Boo 34,65 Cho Sang-Hyeok 34,81 Zhongyan Ning 34,82 PB Jun-Ho Kim 34,82 Kyungmin Koo 34,89 PB Hendrik Dombek 34,93 Kjeld Nuis 34,96 Ryota Kojima 34,97 Joep Wennemars 35,11

Uitslag eerste 1000 meter mannen

Zhongyan Ning 1:07.67 Mathias Vosté 1:07.85 Kjeld Nuis 1:07.90 Jenning de Boo 1:08.28 Håvard Lorentzen 1:08.28 Laurent Dubreuil 1:08.31 Marten Liiv 1:08.44 Moritz Klein 1:08.45 Hendrik Dombek 1:08.66 Zach Stoppelmoor 1:08.76 Joep Wennemars 1:43.89 (met val)

Uitslag tweede 500 meter vrouwen

1 Femke Kok 37.07 TR 2 Min-Sun Kim 37.11 +0.04 3 Erin Jackson 37.13 +0.06 4 Miho Takagi 37.19 +0.12 5 Vanessa Herzog 37.48 +0.41 6 Jutta Leerdam 37.57 +0.50 7 Ruining Tian 37.65 +0.58 8 Kimi Goetz 37.69 +0.62 9 Na-Hyun Lee 37.83 +0.76 10 Isabel Grevelt 38.05 +0.98

Uitslag tweede 500 meter mannen

1 Jenning De Boo 34.27 2 Zhongyan Ning 34.47 PB +0.20 2 Laurent Dubreuil 34.47 +0.20 4 Bjørn Magnussen 34.57 +0.30 5 Ryota Kojima 34.62 +0.35 6 Marek Kania 34.64 +0.37 7 Jun-Ho Kim 34.72 +0.45 8 David Bosa 34.73 +0.46 8 Håvard Holmefjord Lorentzen 34.73 +0.46 10 Haonan Du 34.77 +0.50

Uitslag tweede 1000 meter vrouwen

1 Jutta Leerdam 1:12.86 TR 2 Miho Takagi 1:13.13 +0.27 3 Femke Kok 1:13.57 +0.71 4 Kimi Goetz 1:13.91 +1.05 5 Min-Sun Kim 1:14.69 +1.83 6 Ruining Tian 1:14.86 +2.00 7 Vanessa Herzog 1:14.87 +2.01 8 Rio Yamada 1:14.94 +2.08 9 Isabel Grevelt 1:15.25 +2.39 10 Ellia Smeding 1:15.69 +2.83

Uitslag tweede 1000 meter mannen