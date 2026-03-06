Jutta Leerdam ontbreekt op de WK sprint, maar laat terwijl haar collega's strijden om de wereldtitel toch wat van zich horen. Dat doet ze in een idyllisch oord, waar ze de olympisch kampioene een wijze ontwikkeling in haar leven deelt.

Leerdam kende vorige maand een gedroomd einde van haar schaatsseizoen. Op de Olympische Winterspelen in MIlaan won ze eindelijk haar gouden medaille. Op de 1000 meter klopte ze in een iconische race Femke Kok, die net daarvoor een toptijd had neergezet. Leerdam was echter net de betere op 'haar' afstand. Later voegde ze nog zilver toe aan haar prijzenkast dankzij een sterke 500 meter.

Niet op WK sprint

Kok rijdt deze week de WK sprint, maar daar is Leerdam niet meer bij. Zij besloot na de Spelen haar seizoen te beëndigen. En misschien wel haar carrière voorgoed. Ze hintte er al meermaals op dat zij en verloofde Jake Paul een kinderwens hebben en dat er bovenal meer is dan alleen maar schaatsen in het leven. Leerdam heeft nog geen openlijk besluit genomen over haar schaatstoekomst, dat volgt later dit jaar.

Wel is duidelijk dat ze momenteel geniet van haar schaatsloze periode. Leerdam deelt namelijk op TikTok een video waar ze te zien is bij een zwembad op Puerto Rico. Daar is ze niet alleen, maar ook met Thor. Dat is de hond van Paul die ook bijzonder geliefd is bij Leerdam. Met de viervoeter in beeld deelt de olympisch kampioene overigens ook een wijze les, waaruit blijkt dat ze momenteel erg tevreden is met haar leven.

Niet dunner, maar sterker

Ze heeft namelijk een gezonde ontwikkeling doorgemaakt. "Toen ik opgroeide wil ik zo dun als mogelijk zijn", schrijft ze. Dat is nu anders. "Ik ben gegroeid tot iemand die sterker wilde zijn en ben nog nooit zo gelukkig geweest."

Het is niet de eerste keer dat Leerdam open is over haar lichaam en dat het aantal kilo's op de weegschaal niet zoveel zegt als je soms denkt. Toen ze in 2022 een baanrecord reed in Thialf sprak ze openlijk over het feit dat die extra kilo's haar juist geholpen hadden om tot die prestatie te komen. "Want ik gebruik nu dat extra vet als kracht", zei ze destijds. "Ik ben zoveel stabieler en daardoor ben ik altijd gewoon goed. In plaats van dat ik altijd voor mijn lichaam te zwak ben."