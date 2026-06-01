Groot nieuws uit de schaatswereld: Rintje Ritsma blijft aan als bondscoach van de schaatsploeg. De baas van bijvoorbeeld de ploegenachtervolging kreeg afgelopen jaar bakken van kritiek over zich heen na de werkwijze rondom de Olympische Spelen in Milaan. De vrouwenploeg pakte zilver, de mannen grepen naast een medaille. Toch heeft de Fries genoeg bewezen om vier jaar langer te mogen blijven.

Na evaluatie met schaatsbond KNSB is volgens De Telegraaf overeen gekomen dat Ritsma veranwoordelijk blijft voor de team pursuit, de massastart en de teamsprinters voor een periode van vier jaar. Dat is dus tot en met de Olympische Spelen van 2030 in de Franse Alpen, waarbij het langebaanschaatsen mogelijk in Thialf georganiseerd gaat worden.

'Niet altijd even makkelijk'

Ritsma reageerde zelf tegenover de krant op zijn contractverlenging. "De schaatsers weten nu wat ze hebben, niet wat ze krijgen. En er stonden blijkbaar ook niet veel kandidaten te springen om deze baan. Want het is en was natuurlijk niet altijd even makkelijk. De bond heeft eerst met mij gepraat en daarna met de sporters. Er is blijkbaar voldoende draagvlak om met mij door te gaan. En ik wil wel."

Over de kritiek die Ritsma (56) het afgelopen jaar kreeg, is hij zelf ook duidelijk. "Het is een lastige situatie, bondscoach zijn in een schaatsland als Nederland. Iedereen heeft wel een kritische noot. Tijdens de Olympische Spelen ligt alles onder een vergrootglas. Daar moet je wel tegen kunnen. De pers is best wel een factor in een olympisch jaar. Ik kan de meeste kritiek wel naast me neerleggen, maar ik kan me niet altijd verdedigen."

Ploegenachtervolgingen

De ploegenachtervolging is al jaren een zorgenkindje in Nederland, vooral omdat 'we' internationaal voorbijgestreefd worden door een aantal landen als Canada, de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk. De vrouwen waren regerend olympisch kampioen in Milaan, maar werden daar in de finale geklopt door Canada. Bij de mannen was de soap vele malen groter. Ritsma wees Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker aan om de oranje trein te volgen.

Vooral om laatstgenoemde naam was veel te doen. Bosker kwalificeerde zich nergens individueel voor en werd door Ritsma aangewezen ten koste van Tim Prins. Tijdens de Spelen kon Nederland in de unieke samenstelling geen potten breken en greep TeamNL naast de medailles. In de strijd om het brons werd Bosker vervolgens gepasseerd en verdween hij uit het stadion.

Gouden mass starts

Op de mass starts, het andere teamonderdeel waar Ritsma verantwoordelijk voor was, was Nederland vervolgens wel oppermachtig. Jorrit Bergsma verbaasde vriend en vijand met een gouden medaille en ook Marijke Groenewoud sleepte bij de vrouwen de gouden medaille in de wacht.

