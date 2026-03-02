Het aanstaande duel tussen Jenning de Boo en Joy Beune maakt nu al wat los in de schaatswereld. Beide toppers treffen elkaar volgende week bij een bijzonder evenement. Kjeld Nuis kiest vooraf in ieder geval al duidelijk partij voor de wedstrijd tussen zijn geliefde en zijn goede vriend.

Als man en vrouw komen De Boo en Beune elkaar natuurlijk nooit tegen in wedstrijden, maar zelfs als ze toevallig wel van hetzelfde geslacht waren geweest, zou dat zelden zijn gebeurd. De Boo is tenslotte specialist op de 500 en de 1000 meter, terwijl Beune het juist vooral moet hebben van de 1500 en de 3000 meter.

Ondanks al die verschillen gaat er nu toch een clash tussen beide schaatsers komen. Ze gaan het op woensdag 11 maart tijdens de Zilveren Bal tegen elkaar opnemen. Aangezien de mannen meestal snellere tijden rijden dan de vrouwen is ervoor gekozen om Beune toch een voordeel te geven. De twee nemen het tegen elkaar op tijdens een 3000 meter.

Dat is een afstand die De Boo nog nooit in zijn carrière tijdens een wedstrijd heeft gereden. Het zal voor de topsprinter pittig zijn om dat vol te houden, want hij rijdt zelfs maar zelden een 1500 meter. Wel scherpte hij eerder dit seizoen zijn persoonlijke record op die afstand aan tot 1.47,96 en daarmee is hij zo'n drie seconden sneller dan Beune. Waar Beune weet dat ze de dubbele afstand wel aankan, is dat bij De Boo dus nog maar de vraag.

Reactie Kjeld Nuis op opmerkelijke clash

Het duel tussen de twee rijders is ook speciaal voor Kjeld Nuis. Hij heeft een relatie met Beune, maar is ploeggenoot van De Boo bij Team Reggeborgh. De twee schaatsers zijn goed bevriend met elkaar en brachten veel tijd samen door tijdens de Olympische Winterspelen. Beune kent De Boo daardoor natuurlijk ook goed.

Nuis lijkt in ieder geval kant te hebben gekozen in de strijd tussen zijn vriendin en goede vriend. In een reactie op een post op Instagram over het duel tussen Beune en De Boo laat hij een reactie achter. "No tsjens Jenny", schrijft Nuis die dus wel vertrouwen heeft in zijn geliefde.

De Boo en Beune laten zelf ook van zich horen in de reacties. "Kom dan @joybeune", reageert De Boo. Beune kan daar wel om lachen. "hahaha ben jij ook zo benieuwd", schrijft ze als antwoord op hem.