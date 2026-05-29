Topschaatsster Anna Boersma is dit seizoen overgestapt naar Team Reggeborgh. Ze kan het inmiddels al goed vinden met haar nieuwe ploeggenoten, zo blijkt uit een opvallend bericht op Instagram.

Team Reggeborgh is al volop aan het trainen voor het komende schaatsseizoen. Toppers als Kjeld Nuis, Femke Kok en Jenning de Boo hebben er een nieuwe aanwinst bijgekregen. Boersma ging al mee op trainingskamp naar Mallorca, maar nu wordt er ook in Nederland hard gewerkt.

Voor de 25-jarige olympiër ging het bij het inlineskaten echter goed mis. Ze kwam ten val en deelt de gevolgen in een video op sociale media. Boersma heeft een schaafwond op haar knie en een gescheurd pak overgehouden aan de valpartij.

'Moeilijke schuiver'

Op de achtergrond is het geluid van een TikTokker te horen. "Moeilijke schuiver gemaakt gek", klinkt het. "Moeilijk blijven staan hè, Kjeld Nuis", schrijft ze bij de beelden. De 36-jarige schaatser ging op trainingskamp al onderuit op de racefiets. Hij hield daar forse schaafwonden aan over aan de linkerzijde van zijn lichaam. Zowel zijn bovenbeen als zijn sleutelbeen zaten flink onder het bloed.

Kok reageert ook op de beelden. "Begonnen met een banger op de piste", schrijft zij. Marrit Fledderus stuurt een smiley met een lach en een traan en een hartje.

Nieuwe teamgenoten

Boersma is net als Fledderus en Kok gespecialiseerd in de sprint en kan dus veel leren van de olympisch kampioene op de 500 meter. Ze kent haar nieuwe teamgenoten ook nog vanuit de jeugd.

Boersma werd zelf vijftiende op de kortste sprintafstand tijdens de Winterspelen in Milaan en dat was toch een teleurstelling voor haar. "In de trainingen liet ik hier zien dat ik meer kan", zei ze na afloop van haar olympische race.

