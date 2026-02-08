De teleurstelling was groot na de 3000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan. Joy Beune greep net naast het podium en bleef als vierde met lege handen achter, zichtbaar aangeslagen na afloop. Vanaf de tribune leefde haar vriend Kjeld Nuis intens mee én zijn steun liet na afloop niet lang op zich wachten.

De situatie vooraf was allesbehalve ideaal voor Beune. De 3000 meter was haar enige individuele afstand op deze Spelen, nadat ze op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een ticket voor haar geliefde 1500 meter misliep. In Milaan moest alles samenkomen. Dat leek lange tijd mogelijk, maar al snel werd duidelijk dat de Italiaanse Francesca Lollobrigida met een ontketende rit en een olympisch record de lat extreem hoog had gelegd.

'Gewoon mega trots op jou'

Toch bleef Beune in de race voor het podium. Tot diep in de wedstrijd had ze zicht op een medaille, terwijl Nuis op de tribune geen seconde stilzat. Schreeuwend en meebewegend volgde hij elke ronde, hopend op een sterke slotfase. In de laatste rondes verloor Beune echter de aansluiting met de Noorse Ragne Wiklund en de Canadese Valérie Maltais, waardoor ze buiten de medailles eindigde.

Kort na afloop liet Nuis van zich horen onder beelden van Eurosport, waarop te zien is hoe hij zijn vriendin fanatiek aanmoedigt. Met de woorden 'Gewoon mega trots op jou' liet de topschaatser zien dat de teleurstelling plaatsmaakte voor bewondering, vooral voor de manier waarop Beune zich na het OKT heeft herpakt.

Tekst gaat verder onder foto

i Kjeld Nuis steunt 'zijn' Joy Beune tijdens haar 3000 meter. ©Instagram

De knop moet om voor Joy Beune

Voor Beune zelf kwam de klap hard aan. Ze noemde zichzelf 'lamgeslagen' en gaf toe hoe pijnlijk het was dat ze alles had gegeven zonder beloning. "Ik ging voor goud", zei ze na afloop. "Dat het dan geen medaille is, is gewoon heel zuur." Tegelijkertijd benadrukte ze dat ze zichzelf weinig kon verwijten na deze raace.

Toch is stilstaan geen optie voor Beune. Na de eerste klap richt ze haar blik alweer vooruit, want later deze Spelen wacht de ploegenachtervolging. Daar ziet ze volop kansen. "Die knop gaat zeker om", zei ze vastberaden tegenover de NOS. "Met deze ploeg kunnen we voor goud gaan."

Nog veel om voor te schaatsen

Daarmee is het olympische programma voor Beune nog niet ten einde. Voor haar partner Nuis moet het toernooi in Milaan nog beginnen. De routinier verschijnt aan de start van de 1000 en 1500 meter, met op die laatste afstand als regerend olympisch kampioen extra verwachtingen. Voor het schaatskoppel liggen er dus nog volop kansen om deze Spelen alsnog kleur te geven.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.