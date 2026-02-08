De eerste schaatsdag van de Olympische Winterspelen in Milaan leverde voor Nederland geen eremetaal op, en die klap kwam best even hard aan. De verwachtingen waren hoog, zeker rond Joy Beune. Maar TeamNL bleef met lege handen achter. Vanaf de zijlijn keek Irene Schouten mee en zag ze hoe Beune naast de medailles greep.

Schouten kon na de 3000 meter bij de vrouwen niet geloven dat Oranje geen eremetaal had gewonnen. "Ja, ik had deze uitslag echt niet verwacht", zei ze bij de NOS. "Sowieso dacht ik wel dat er twee Nederlanders op het podium zouden staan." Ze leefde vooral mee met Beune, die haar droom in rook op zag gaan. "Ik denk dat Joy de komende dagen echt wel even gaat balen", aldus Schouten, die haar olympische titel zag worden opgevolgd door de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

'Dit was de dag waar het op mocht gebeuren'

De teleurstelling was ook bij Beune zelf duidelijk hoorbaar. Ze gaf na afloop toe dat ze vol voor het hoogst haalbare was gegaan. "Ik ging wel voor goud, dus dat dat niet is gelukt. Ik heb ook gewoon geen medaille." Ondanks een sterke race kwam ze uiteindelijk tekort voor het podium. "Ik kon vandaag gewoon niet winnen. Ik heb alles gegeven en dat is nu een vierde plek. Dat is wel heel zuur."

Volgens Schouten kwam de klap extra hard aan omdat deze dag voor Beune juist zo’n belangrijk moment had moeten zijn. "Ik denk dat dit voor haar de dag was waar het op mocht gebeuren", legde ze uit. "Als laatste rit rijden is niet makkelijk, zeker als je weet dat de Italiaanse mega hard heeft gereden op een tijd waar Joy maar één keer sneller dan is geweest."

De knop moet om voor Joy Beune

Schouten verwacht dat Beune de komende tijd vooral even de ruimte moet nemen om de teleurstelling te verwerken. "Misschien ook wel gewoon even uithuilen bij d’r ouders, bij haar partner", zei ze. "Een individuele medaille was iets waar ze echt naar uitkeek. Dan doet dit extra pijn."

De voormalig olympisch kampioene benadrukte dat Beune niet de enige Nederlandse kanshebber was op de 3000 meter. "Merel, Marijke en Joy hadden allemaal kans op een medaille. En als er dan geen één is, is dat natuurlijk teleurstellend." Voor Beune voelde het na afloop dan ook alsof de grond even onder haar voeten vandaan werd getrokken. "Ik voel me een beetje lamgeslagen, dus heel zonde", liet ze weten.

Toch probeerde Schouten de teleurstelling ook te relativeren. "Maar dit zijn de Spelen", zei ze. "En op de Spelen gebeuren altijd rare dingen." Even later werd ze geconfronteerd met beelden van haar eigen olympische titel van vier jaar geleden. Dat zij die nu niet meer draagt, vindt ze niet moeilijk. "Hele mooie winnares. Verdiend. Ik heb nu als moeder alleen maar meer respect voor iemand die daar alles voor opgeeft", klinkt ze lovend over Lollobrigida.