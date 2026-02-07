Hij had er ongetwijfeld meer van verwacht, het olympische debuut van zijn schaatsvriendin Joy Beune. Maar het liep uit voor een deceptie voor de geliefde van Kjeld Nuis. De schaatsveteraan zat zichzelf op te vreten op de tribune en verliet zichtbaar teleurgesteld zijn stoeltje na de 3000 meter.

Voor Beune was het de zoveelste tik in een paar weken tijd die ze moest slikken. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in december plaatste ze zich slechts voor één individuele afstand. Dat was de 3000 meter. In Milaan moest Beune revanche nemen, maar ze eindigde slechts als vierde.

Zenuwslopende race

De Italiaanse Francesca Lollobrigida won uiteindelijk en startte ontketend. Al snel werd duidelijk dat olympisch goud er niet in zat voor Beune, die wel lang zicht had op de overige podiumplaatsen. Nuis schreeuwde haar toe vanaf de tribune en wipte van het ene naar het andere stoeltje. Stilzitten zat er voor de drievoudig olympisch kampioen niet in.

Zijn steunbetuiging mocht uiteindelijk niet baten. In de twee laatste rondes verloor Beune de aansluiting bij de Noorse Ragne Wiklund en Valérie Maltais uit Canada. Nuis zag het voor zijn neus gebeuren en was zichtbaar teleurgesteld toen zijn vriendin als vierde eindigde. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht en floepte er een krachtterm uit.

Beune 'lamgeslagen'

De hoofdrolspeelster zelf was na afloop zichtbaar aangeslagen. "Dit is wel heel zonde", zo reageerde ze kort na afloop van de race bij de NOS. "Ik ging voor goud, dat het niet is gelukt... Ik heb ook gewoon geen medaille, dat is wel heel zuur."

Het was voor Beune een nieuwe tegenvaller, na het OKT waar ze een ticket voor haar geliefde 1500 meter misliep. "Voor mijn gevoel heb ik de afgelopen tijd wel wat klappen gehad. Ik heb er alles aan gedaan om hier fit te staan. Dat is nu een vierde plek. Ik voel me nu lamgeslagen dat het niet is gelukt, dat ik zelfs geen medaille heb. Ik ben wel heel verdrietig."

Herkansingen

Huize Beune-Nuis heeft nog drie kansen om met eremetaal huiswaarts te keren. Beune rijdt nog de ploegenachtervolging, terwijl haar vriend uitkomt op de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand is hij regerend olympisch kampioen.