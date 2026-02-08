De eerste schaatsdag van de Olympische Winterspelen in Milaan liep voor Joy Beune uit op een domper. De regerend wereldkampioene eindigde als vierde op de 3000 meter en greep daarmee naast het eremetaal. Enkele uren later schoof Beune aan bij 'Studio Olympico', waar ze zichtbaar aangeslagen terugkeek op haar race.

De situatie was vooraf helder, maar allesbehalve eenvoudig. Beune startte in de laatste rit, met de wetenschap dat Francesca Lollobrigida al een uitzonderlijk snelle tijd had neergezet. De Italiaanse thuisfavoriete had met een olympisch record de lat extreem hoog gelegd, waardoor de opdracht voor Beune loodzwaar was. Toch bleef ze tijdens haar race zo lang mogelijk vasthouden aan haar eigen plan.

Joy Beune blikt terug op teleurstellende 1500 meter

Dat lukte, maar al snel werd ook duidelijk dat de winnende tijd buiten bereik lag. Beune hield haar hoofd koel en bleef zich richten op haar eigen rondetijden. "Ik heb haar tijd natuurlijk gezien, maar ik kon mezelf gewoon rustig houden", vertelde ze in gesprek met Jeroen Stekelenburg. "Ik wist wat er gereden moest worden. Uiteindelijk weet je dat die tijd niet meer haalbaar is, maar ik was nog vol aan het knokken voor een medaille."

Beune kwam over de streep en zag tot haar ongeloof dat ze naast het eremetaal greep. "Dan besef je dat het ook geen medaille waard is", zei ze. "Dat is voor mij gewoon heel zuur. Dit was gewoon alles wat erin zat." Juist dat besef maakte de vierde plek extra pijnlijk, omdat ze wist dat ze niets had laten liggen.

'Ik kan mezelf niks verwijten'

De teleurstelling zat dan ook niet in haar prestatie. "Ik denk dat ik alles heb gegeven en dat ik mijn beste race heb gereden, wat er op dat moment in zat", legde Beune uit bij Studio Olympico. "Als dat dan een vierde plek is, is dat gewoon heel erg zuur." Het was geen scenario waar ze vooraf rekening mee had gehouden. "Ik ga weg bij de start met het idee: ik wil goud winnen. Daar heb ik ontzettend voor geknokt."

Volgens Beune had ze het niet anders kunnen aanpakken. De voorbereiding was dankzij het OKT zwaar geweest, zowel fysiek als mentaal, maar ze voelde dat ze alles had gedaan wat mogelijk was. "Ik kan mezelf niks verwijten", stelde ze. "Ik heb echt alles uit mijn tenen gehaald."

'De knop gaat zeker om'

Na de klap van de vierde plek overheerst nu eerst het verwerken, maar stilstaan is geen optie. Beune weet dat ze zichzelf de ruimte moet geven om de teleurstelling een plek te geven, voordat de blik weer vooruit kan. "Ik denk dat ik mezelf ook wel even die tijd mag geven", klinkt ze. "Maar die knop gaat zeker om."

Want over een week wacht er nog een serieuze kans op eremetaal. In de team pursuit ziet Beune volop mogelijkheden. "We kunnen daar voor goud gaan", klonk het vastberaden. Het vertrouwen in de ploeg is groot en de focus verschuift langzaam van individuele teleurstelling naar gezamenlijk doel. "Dit wordt echt een team effort", benadrukte ze. "Ik denk dat die andere meiden er net zo in staan. Als we allemaal met de neus dezelfde kant op staan, kunnen we iets heel moois laten zien."

