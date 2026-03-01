Zondag is de slotdag van de NK allround in Thialf en bij de vrouwen lijkt er na flink wat gedoe een verrassende winnares te gaan komen. Gioya Lancee gaat ruim aan de leiding na de 1500 meter. Bij de mannen leidt Marcel Bosker na drie afstanden. Volg de ontknoping van het toernooi hier live.

Lancee begon de slotdag als nummer 2 in het klassement, maar schoof een plekje op doordat klassementsleidster Marijke Groenewoud niet van start ging. De winnares van de mass start op de Olympische Winterspelen in Milaan, is al geplaatst voor de WK allround van volgende week en reed enkel de eerste dag van de NK allround om haar benen te testen. En die zijn uitstekend, getuige haar zege en toptijd bij de 3000 meter van zaterdag. Ze weet genoeg en laat zondag verstek gaan.

Lancee had al een ruime voorsprong op de rest van het veld en vergrootte die door met overmacht de 1500 meter te winnen op zondag. Ze heeft voor de afsluitende 5000 meter een voorsprong van ruim 17 seconden op nummer 2 Jade Groenewoud.

Merel Conijn was naast Groenewoud op voorhand een andere favoriet, maar zij gaf er zaterdag uit protest al de brui aan na de 500 meter. Zij uitte afgelopen week kritiek op de schaatsbond, die Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Groenewoud heeft aangewezen voor het WK. Daardoor zijn er op de NK geen tickets meer te verdienen voor dat WK.

Marcel Bosker

Bij de mannen is er onrust rondom Marcel Bosker. De leider na de openingsdag wil niet met de pers praten. Zijn team Reggeborgh laat weten dat Bosker ontevreden is over de aanwijsplekken voor de WK allround. Bosker kreeg geen aanwijsplek.

Bosker is ondanks dat gedoe wel de leider in het klassement. Hij verdedigt op de afsluitende 10.000 meter een voorsprong van 13,22 seconden op Remco Stam. Louis Hollaar staat derde met een achterstand van 15,70 seconden op Bosker.

5000 meter vrouwen, 12.21 uur

Klassementsleider Lancee verdedigt op de laatste afstand bij de vrouwen een voorsprong van liefst 17,58 seconden op Jade Groenewoud en lijkt dus op weg naar haar eerste nationale titel allround.

10.000 meter mannen, 13.17 uur

Klassementsleider Marcel Bosker treft in de slotrit nummer twee, Remco Stam. Later op de dag wordt ook nog de 10.000 meter gereden bij de mannen.