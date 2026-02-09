Op de 1000 meter gaan Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting vanaf 17.30 uur proberen de eerste Nederlandse medaille te pakken op de Winterspelen. Leerdam en Kok horen bij de titelfavorieten, terwijl Schulting hoopt te verrassen. Volg hier de ontwikkelingen rond de drie Nederlandse vrouwen.

Leerdam werd bij de loting ingedeeld in de vijftiende en laatste rit en komt daarin uit tegen titelverdedigster Miho Takagi. Dat is zondag door loting bepaald. Leerdam eindigde vier jaar geleden in Beijing als tweede achter de Japanse en krijgt dus de ultieme kans op revanche. Takagi lijkt een voordeel te hebben, want zij begint in de binnenbaan. Daardoor heeft de regerend kampioen ook de laatste binnenbocht.

Kok, ook een belangrijke kanshebster op eremetaal, is in de dertiende rit in het Milano Speed Skating Stadium gekoppeld aan Brittany Bowe. Net als Leerdam begint ook Kok in de buitenbaan. Beide Nederlandse favorieten lijken dus in het nadeel doordat ze eindigen met een buitenbocht. Bowe is overigens ook iemand om rekening mee te houden, want de 37-jarige Amerikaanse eindigde vier jaar geleden achter Takagi en Leerdam als derde op de 1000 meter.

Schulting vroeg aan de bak

De Nederlandse fans moeten lang wachten tot Leerdam en Kok in actie komen, maar al in de eerste rit is de andere landgenote te zien. Schulting opent het bal en heeft de Italiaanse Maybritt Vigl als opponente in de eerste rit. De Nederlandse topschaatsster, die later ook nog meedoet aan de 1000 meter bij het shorttrack, hoopt dus een tijd neer te zetten waar vele anderen zich op gaan stukbijten.

Eerste medaille voor TeamNL?

Leerdam, Kok en Schulting kunnen maandag voor de eerste Nederlandse medaille van deze Winterspelen gaan zorgen. Op de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter bij de mannen lukten het onze landgenoten niet om op het podium te eindigen.